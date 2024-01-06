2024 рік високосний, але українською слід говорити не так. Ви будете здивовані!

2024 рік високосний, але українською слід говорити не так, запевняють мовознавці. Бо це русизм. Зокрема, про таке пише редакторка Ольга Васильєва, передає НСН.

2024 рік налічує 366 днів. Але українська правильна назва такого року — не високосний, а перéступний (також пересту́пний і переступни́й), або касянів (на честь святого Касяна, або Касіяна), – пояснює редакторка

Саме так перекладає слово «високосний» російсько-український академічний словник 1924–33 рр. за редакцією Кримського і Єфремова.

«Високосний» походить від латинського bis sextus («другий шостий»), але дуже спотворене через народноетимологічне зближення з прикметником «висо‌кий» — бо рік «вищий» на один день. Тобто з погляду грамотності воно нічим не краще від «охтобус» чи «транвай». Якщо вже з латини, то бісекстовий.

Ольга Васильєва, інформує, що професорка Лариса Масенко для документального фільму «Соловей співає» розповіла наступне:

«У 20-ті роки почали активно розвиватися українська лексикографія та термінознавство, але було проголошено “шкідництво на мовному фронті”, буцімто українські мовознавці відривали українську мову від російської, і надалі було впроваджено насильницьку практику штучного зближення української мови з російською. І це почало відбуватися вже в 30-х роках дуже активно. Якщо в російсько-українському словнику Кримського, Єфремова до слова “ворона” подається синонімічний відповідник “ґава”, то вже в словнику 48-го року “ґава” переходить на друге місце, а в деяких словниках узагалі зникає. Також у Кримського, Єфремова не було слова “корзина”, був “кошик”. Потім зʼявляється тільки “корзина”, як у російській мові».

Мені поки що не вдалося знайти редакцію словника Кримського і Єфремова 1948 року, щоб перевірити, чи не вилучили з неї слово «переступний», однак повна відсутність його у вжитку наштовхує на певні думки, – каже Ольга Васильєва

А як у інших слов’ян?

У словʼян теж переступний:

у чехів — přestupný rok, у словаків — priestupný rok,

у поляків — rok przestępny

у сербській і хорватській мовах теж prestupna / prijestupna godina (рік).

і в білоруській: пераступны год.

Це слово в усіх словʼянських мовах походить від прасловʼянського stǫpаti (stǫpiti) «ступати; топтати; іти, ходити». Переступний, бо, ймовірно, «переступає» інші роки, перевершуючи їх за довжиною.

Але цікавим є те, що колись це слово було поширене й у східних областях України, а не тільки в західних. Наприклад, на Луганщині казали «пересту́пний», – додає Ольга Васильєва

А ви чули це слово? Якщо ні, то запамʼятайте, вживайте й іншим розповідайте, – закликає вона

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