Надто багато українських чоловіків призовного віку гуляють по Європі, їх слід повернути – Ходжес

Мобілізацію в Україні прокоментував офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армії США в Європі Бен Ходжес. Зокрема, він звернув увагу на українських чоловіків призовного віку, які гуляють по Європі, коли у них на Батьківщині триває кривава війна на виживання держави. Також Ходжес торкнувся теми мобілізації жінок.

Про це та інше він говорив в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Бен Ходжес прокоментував питання мобілізації в Україні. Він вказав на окремі моменти, над якими має працювати керівництво країни.

Військовий зауважив, що занадто багато українських чоловіків призовного віку гуляють у Німеччині, Польщі та Румунії. І Україна має їх повернути.

Я думаю, що це те, що має виправити уряд. В Україні немає дефіциту робочої сили, у вас є проблема з системою трудових ресурсів. Занадто багато чоловіків призовного віку, які гуляють по Німеччині, Польщі та Румунії, працюють у готелях, мають роботу і у них все гаразд. Як це сталося? Їх треба повернути. Але що теж треба – це уряд має виправити систему, щоб людей правильно набирали і піклувалися про них. Я маю на увазі, що чоловіки все ще потрібні для виконання інших завдань, окрім носіння військової форми, – зауважив Ходжес

Також він вважає, що Україна має створити умови у військах для залучення більшої кількості жінок.

Звичайно, я думаю про жінок. У вас є сотні тисяч жінок призовного віку, які мають хорошу фізичну підготовку. Вони б були чудовими солдатами… Чи зробила Україна все можливе, щоб створити можливості для жінок воювати там, де вони кваліфіковані. Тому я думаю, що потрібно виправлення системи набору і мобілізації населення таким чином, щоб усі хотіли воювати, могли воювати, – підсумував він.

Ходжес підкреслив, що Україна веде боротьбу за своє виживання і тому все суспільство має брати у ній участь.

Зазначимо, що, за оцінкою Інституту демографії та соцдосліджень, у країнах ЄС зараз перебувають до 850 тисяч чоловіків призовного віку і їх можуть торкнутися нововведення.

А за даними Євростату, на які посилається австрійське видання Exxpress, у країнах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні й Норвегії нині перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі призовного віку.

Нагадаємо, днями у мережі можна було побачити такі повідомлення «Українські чоловіки штурмують паспортні сервіси у Європі». Публікувалися й фото довжелезних черг.

Черги до паспортних столів утворилися через новий законопроєкт про мобілізацію. Адже, згідно із пропозиціями Кабміну, порушників нового закону про мобілізацію вноситимуть до «реєстру боржників» і вводитимуть щодо таких громадян обмеження, зокрема і на виготовлення паспортних документів. Якщо закон ухвалять у запропонованому урядом вигляді, то нововведення торкнуться і військовозобов’язаних чоловіків за кордоном.

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