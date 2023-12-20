За добу з України виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку – Держприкордонслужба

За добу з України виїжджають останнім часом близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. Про це, посилаючись на начальника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковника Ігоря Матвійчука, повідомляє Суспільне, – передає НСН.

За добу по всій ділянці західного кордону з України виїжджає близько шести тисяч чоловіків призовного віку. З них за системою “Шлях” як волонтери — 150-200 чоловіків. А загалом близько 45% – це водії далекобійного транспорту.

Про це полковник Ігор Матвійчук розповів 20 грудня під час брифінгу.

За його словами, останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюб з багатодітними мамами й скориставшись цим, виїжджають. Також багато випадків, коли виїжджають як супроводжуючі з людьми, що мають інвалідність.

В законодавстві не деталізовано можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання, – каже Ігор Матвійчук

Він зауважив, що за такі дії законодавство не передбачає відповідальності. Посадовець додав, що великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

Найкумедніший випадок, який трапився прикордонникам, це – зміна статі за документами.

Чоловік призовного віку змінив у РАГСі документи: був Антон, став – Тоня. Але насправді стать він не змінював, – розповів прикордонник

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