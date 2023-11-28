Хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня – повний список

Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня. Які є підстави для законного перетину кордону під час воєнного стану.

Термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили в Україні до 14 лютого 2024 року. А отже, для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років і надалі діятиме заборона виїзду за кордон.

Проте українським законодавством передбачено винятки для деяких категорій. Детальніше про це розповів юрист Артем Ковальов, передає НСН.

Хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня

Варто зазначити, що перелік осіб, які можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану, визначає постанова № 57 Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України”.

Так, ЗУ передбачено, що за наявності відповідних документів виїжджати з країни можуть такі категорії чоловіків:

до 18 років та після 60 років;

від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я віком від 18 до 60 років;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Підстави для виїзду за кордон з 1 грудня — повний перелік

Виїжджати за кордон зможуть громадяни через такі причини:

стан здоров’я (на лікування);

для навчання (до прикладу, якщо студент вступив до іноземного вишу до повномасштабного вторгнення);

сімейні обставини;

професія (до прикладу, відрядження);

допомога ЗСУ.

За станом здоров’я можуть виїхати:

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів (направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров’я приймає на лікування) та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

За сімейними обставинами можуть виїхати чоловіки призовного віку, які є:

батьками-одинаками (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);

батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

родичами які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;

особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон у таких випадках:

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;

військові, які проходять військову підготовку за кордоном;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Чи можуть не випустити за кордон чоловіків, які мають підстави для виїзду

Юрист розповів, що остаточне рішення щодо виїзду за кордон ухвалюють представники Держприкордонслужби в обраному пункті пропуску.

Проте рішення ДПСУ можна оскаржити. Для цього потрібно підготувати та подати скаргу до головного органу ДПСУ або подати позов через окружний адмінсуд. У позові потрібно обґрунтувати інформацію щодо визнання протиправності дій представників ДПСУ.

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