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Хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня – повний список

Журналіст
Хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня повний список1
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Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня. Які є підстави для законного перетину кордону під час воєнного стану.

Термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили в Україні до 14 лютого 2024 року. А отже, для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років і надалі діятиме заборона виїзду за кордон.

Проте українським законодавством передбачено винятки для деяких категорій. Детальніше про це розповів юрист Артем Ковальов, передає НСН.

Хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня

Варто зазначити, що перелік осіб, які можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану, визначає постанова № 57 Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України”.

Так, ЗУ передбачено, що за наявності відповідних документів виїжджати з країни можуть такі категорії чоловіків:

  • до 18 років та після 60 років;
  • від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
  • виключені з військового обліку за станом здоров’я віком від 18 до 60 років;
  • від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
  • від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
  • від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Підстави для виїзду за кордон з 1 грудня — повний перелік

Хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня повний список

Виїжджати за кордон зможуть громадяни через такі причини:

  • стан здоров’я (на лікування);
  • для навчання (до прикладу, якщо студент вступив до іноземного вишу до повномасштабного вторгнення);
  • сімейні обставини;
  • професія (до прикладу, відрядження);
  • допомога ЗСУ.

За станом здоров’я можуть виїхати:

  • особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;
  • особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;
  • особи зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів (направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров’я приймає на лікування) та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;
  • особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

За сімейними обставинами можуть виїхати чоловіки призовного віку, які є:

  • батьками-одинаками (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);
  • батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • родичами які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
  • особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;
  • особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
  • особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
  • опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон у таких випадках:

  • працівники залізничного транспорту;
  • авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;
  • водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;
  • військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;
  • військові, які проходять військову підготовку за кордоном;
  • працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;
  • працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;
  • члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

  • водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;
  • діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;
  • спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Чи можуть не випустити за кордон чоловіків, які мають підстави для виїзду

Юрист розповів, що остаточне рішення щодо виїзду за кордон ухвалюють представники Держприкордонслужби в обраному пункті пропуску.

Проте рішення ДПСУ можна оскаржити. Для цього потрібно підготувати та подати скаргу до головного органу ДПСУ або подати позов через окружний адмінсуд. У позові потрібно обґрунтувати інформацію щодо визнання протиправності дій представників ДПСУ.

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