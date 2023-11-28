Хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня – повний список

Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня. Які є підстави для законного перетину кордону під час воєнного стану.
Термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили в Україні до 14 лютого 2024 року. А отже, для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років і надалі діятиме заборона виїзду за кордон.
Проте українським законодавством передбачено винятки для деяких категорій. Детальніше про це розповів юрист Артем Ковальов, передає НСН.
Хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня
Варто зазначити, що перелік осіб, які можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану, визначає постанова № 57 Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України”.
Так, ЗУ передбачено, що за наявності відповідних документів виїжджати з країни можуть такі категорії чоловіків:
- до 18 років та після 60 років;
- від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
- виключені з військового обліку за станом здоров’я віком від 18 до 60 років;
- від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
- від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
- від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.
Підстави для виїзду за кордон з 1 грудня — повний перелік
Виїжджати за кордон зможуть громадяни через такі причини:
- стан здоров’я (на лікування);
- для навчання (до прикладу, якщо студент вступив до іноземного вишу до повномасштабного вторгнення);
- сімейні обставини;
- професія (до прикладу, відрядження);
- допомога ЗСУ.
За станом здоров’я можуть виїхати:
- особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;
- особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;
- особи зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів (направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров’я приймає на лікування) та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;
- особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.
За сімейними обставинами можуть виїхати чоловіки призовного віку, які є:
- батьками-одинаками (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);
- батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- родичами які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
- особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;
- особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
- особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
- опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.
За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон у таких випадках:
- працівники залізничного транспорту;
- авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;
- водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;
- військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;
- військові, які проходять військову підготовку за кордоном;
- працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;
- працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;
- члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.
Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:
- водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;
- діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;
- спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.
Чи можуть не випустити за кордон чоловіків, які мають підстави для виїзду
Юрист розповів, що остаточне рішення щодо виїзду за кордон ухвалюють представники Держприкордонслужби в обраному пункті пропуску.
Проте рішення ДПСУ можна оскаржити. Для цього потрібно підготувати та подати скаргу до головного органу ДПСУ або подати позов через окружний адмінсуд. У позові потрібно обґрунтувати інформацію щодо визнання протиправності дій представників ДПСУ.
Ще новини України: Україна змінить підхід до мобілізації задля збереження боєздатності – The Guardian