Україна змінить підхід до мобілізації задля збереження боєздатності – The Guardian

Український уряд планує змінити підхід до мобілізації, намагаючись зберегти боєздатність після майже двох років повномасштабної війни з росією.

Зміни, які, як очікується, будуть оголошені цього тижня, включатимуть використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованого призову та запевнення призовників у тому, що вони виконуватимуть ролі, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлятимуться на фронт.

Як передає НСН, про це пише видання The Guardian з посиланням на одного з високопосадовців.

“Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності… Тепер у нас є новий міністр з новим підходом”, сказав секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов в інтерв’ю Guardian.

Він сказав, що армія співпрацюватиме з двома найбільшими рекрутинговими компаніями України, щоб виявити людей з конкретними навичками, а також відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть йти на фронт, від спроб ухилитися від призову.

“Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошуватися ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть йти добровольцями на конкретну посаду. Наприклад, потрібні зварювальники, механіки і так далі”, сказав Данілов.

Секретар РНБО визнав, що проблема призову існує, але сказав, що російська пропаганда перебільшує її масштаб.

“Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією… У житті завжди є проблеми, давайте не будемо їх переоцінювати”, сказав він.

Джерело в міністерстві оборони України підтвердило, що контракти з рекрутинговими компаніями вже підписані, але не надало жодних подробиць.

Нагадуємо, Міністерство оборони України 13 листопада повідомляло про запуск проєкту із рекрутингу до ЗСУ з організацією Lobby X. За даними відомства, проєкт має дозволити цивільним обрати підрозділ і посаду, де їхній досвід буде найбільш корисним. Тоді повідомлялося, що міністерство також планує підписати угоди з іншими рекрутинговими компаніями.

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову та іншим представникам уряду презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні.

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