Міноборони 13 листопада почало рекрутинг у ЗСУ. Про це міністерство повідомляє у своєму Телеграм-каналі, передає НСН.

Як повідомляє пресслужба відомства, заступниця міністра Наталія Калмикова підписала договір з головою організації Lobby X Владиславом Грезєвим. Рекрутери безкоштовно працюватимуть в інтересах армії.

Міноборони 13 листопада почало рекрутинг у ЗСУ, підписавши договір

За словами Калмикової, проєкт допоможе людині обрати конкретний підрозділ на посади, де її цивільний досвід може принести найбільшу користь. Найближчим часом Міноборони планує підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями. Список вакансій у ЗСУ можна подивитися за посиланням.

Армії потрібні люди різних професій — від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця з Міністерством оборони дасть змогу масштабувати роботу, яку ми проводили, — сказав Грезєв

Зазначається, що міноборони веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Щоб взяти участь у проєкті рекрутингу компанії закликають писати на емейл recruiting@mil.ua

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров у листопаді затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. У ній передбачено зміни щодо рекрутингу та призову, контрактної служби та системи військового обліку.

Як пише видання NV, Наталія Калмикова раніше пояснювала, що система рекрутингу необхідна як інструмент залучення людей до захисту України.

…Ми розглядаємо кілька інструментів, як українці ставатимуть на військовий облік, дізнаються про потреби за їхньою спеціальністю тощо. Тобто в Концепції враховано здібності, досвід та освіту кожної людини, — говорила вона

Заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявляв, що рекрутинг — це про те, що людей набиратимуть на підставі їхньої освіти, аби вони були максимально корисними в армії.

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