ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом – Умєров підписав наказ

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає НСН.

Згідно з затвердженою Концепцією, до 2028 року Збройні сили України перейдуть на військову службу за контрактом, а строкову службу замінять інтенсивною підготовкою громадян призовного віку.

У відомстві зазначили, що концепція, яку підписав міністр, визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років — як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

Серед інших пунктів концепції в Міноборони визначили такі:

функціонування в Україні дієвої системи рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна й прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

«Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО», зазначили в Міністерстві.

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