ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом – Умєров підписав наказ

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає НСН.
Згідно з затвердженою Концепцією, до 2028 року Збройні сили України перейдуть на військову службу за контрактом, а строкову службу замінять інтенсивною підготовкою громадян призовного віку.
У відомстві зазначили, що концепція, яку підписав міністр, визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років — як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.
Серед інших пунктів концепції в Міноборони визначили такі:
- функціонування в Україні дієвої системи рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
- людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
- удосконалена електронна система військового обліку;
- автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
- розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
- ефективна й прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
- вдосконалене психологічне забезпечення;
- нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
- належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.
«Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО», зазначили в Міністерстві.
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