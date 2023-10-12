Відпустки та виплати військовим, поліцейським і рятувальникам по-новому – що треба знати

Президент підписав Закон, згідно якого відпустки та виплати військовим, поліцейським і рятувальникам будуть здійснювати по-новому

Набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Про це розповідає НСН з посиланням на Главком.

Відпустки та виплати військовим

Відтепер, час перебування на лікуванні за кордоном для військовослужбовців збільшено з чотирьох до 12 місяців підряд.

Також установлено, що час безперервного перебування в закладах охорони здоров’я, у відпустці для лікування через хворобу або після поранення становить не менше одного тижня, але не більше чотирьох місяців підряд.

Відтепер військовослужбовці, які не отримали щорічну основну відпустку у зв’язку з настанням особливого чи воєнного періодів, право на неї будуть мати після закінчення цих періодів. Раніше така відпустка повинна була надаватися у наступному році.

Крім того, при звільненні військовослужбовця буде виплачуватися грошова компенсація за всі не використані під час проходження служби дні щорічних основної та додаткової оплачуваних відпусток.

Правила надання одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби:

50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше;

25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше;

50% місячного грошового забезпечення

Види додаткових відпусток, за які військовослужбовець може отримати грошову компенсацію, розширено. Зокрема, йдеться про:

відпустку військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

відпустку учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, постраждалим учасникам Революції Гідності.

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за період такої служби з дня їх призову на військову службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували, крім тих осіб, які при попередньому звільненні з військової служби не набули права на отримання такої грошової допомоги.

У разі загибелі військовослужбовця грошова компенсація за всі не використані ним дні відпусток виплачується членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.

Відпустки та виплати військовим, поліцейським і рятувальникам по-новому – що треба знати

Виплати та відпустки поліцейських

Поліцейським, які звільняються зі служби в поліції за власним бажанням, за віком, за станом здоров’я (через хворобу) або у зв’язку зі скороченням штатів чи проведенням організаційних заходів, у році звільнення, за їх бажанням, надається щорічна основна відпустка з наступним звільненням, тривалість якої обчислюється пропорційно з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення. Датою звільнення поліцейського в цьому разі є останній день відпустки.

Як і раніше, при звільненні поліцейського зі служби в поліції проводиться відрахування з грошового забезпечення надмірно нарахованої частини щорічної відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року. Новою стала норма, за якою у разі загибелі поліцейського таке відрахування не проводиться.

Поліцейським при звільненні зі служби в поліції виплачується грошова компенсація за всі не використані під час проходження служби дні, а саме:

щорічних основної та додаткової оплачуваних відпусток поліцейського;

щорічної додаткової відпустки особам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

У разі загибелі поліцейського грошова компенсація за всі невикористані ним дні відпусток виплачується членам його сім’ї.

Виплати поліцейським, захопленим у полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральних державах або зниклих безвісти за особливих обставин, зберігаються в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інших видів грошового забезпечення. Сім’ям таких поліцейських щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення. Але ці правила не поширюються на поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

Виплати рятувальникам

За особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захопленими заручниками, а також зниклими безвісти за особливих обставин, зберігається грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які мають постійний характер, та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім’ям зазначених осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту щомісячно виплачується грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених КМУ. Ці правила не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із списків особового складу органу (підрозділу) цивільного захисту.

Ще новини України: Хто у ЗСУ може вийти на пенсію за вислугою років і які умови отримання виплат