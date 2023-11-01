Реформа ТЦК – які зміни готує Міноборони

Реформа ТЦК: Міністерство оборони України розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє Forbes, концепцію реформи розробили ще у червні 2023-го, передає НСН.

Ми найняли бізнес-аналітиків у червні, ще до скандалу з одеським військкомом, щоб створити концепцію реформи, сказав виданню один із колишніх топпосадовців Міноборони.

У той же час із ідеєю прийшла Мінцифри, яка хотіла розвʼязати свою задачу з мобілізацією операторів дронів для проєкту «Армія дронів», додав він.

Концепцією реформи займалася попередня команда Міноборони. Результат їхньої роботи – презентація на 16 аркушів із детальними проблемами ТЦК і способом їх вирішення, яка є в розпорядженні Forbes.

У чому полягає реформа ТЦК

Концепція реформи ТЦК передбачає захист прав і свобод у процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість і протидію корупції. У ній містяться такі положення:

Зміни в способі обліку військовозобов’язаних.

У попередньому відборі військових.

В оповіщенні.

У призові за мобілізацією.

Автоматизація відбору.

Створення системи рекрутингу.

Згідно з останнім пунктом, можливий вебпортал із вакансіями та цивільні рекрутингові агенції з підбору. Відзначаються такі проблеми з мобілізацією, як ручна обробка даних і формальні критерії.

За словами анонімного джерела, нова команда Міноборони продовжила роботу над реформою ТЦК.

Ця концепція схожа на «смартмобілізацію», про яку повідомив Михайло Федоров, проте вона набагато масштабніша.

Смартмобілізація, яку заявив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів-дронів. Реформа, яку веде Міноборони, набагато комплексніша й ширша, сказав неназваний колишній високопосадовець Міноборони.

Як відомо, головна особливість пілотного проєкту Михайла Федорова щодо мобілізації передбачає, що якщо людина залишить заявку та пройде рекрутерів, тести та навчання, то вона точно потрапить у роту ударних дронів і гарантовано потрапить на ту посаду, на яку вона мобілізувала себе.

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