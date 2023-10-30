Повістки у «Дії», будуть чи ні – Міністр дав остаточну відповідь

Чи будуть повістки у «Дії»? Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров дав остаточну відповідь на це питання.

В Україні не роздаватимуть повістки військовозобов’язаним через додаток «Дія». Крім того, таке нововведення навіть не планується.

Про це Федоров сказав в інтерв’ю РБК-Україна, передає НСН.

“Не буде повісток у “Дії”. Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у “Дії”, зазначив він.

Що стосується реєстру “Оберіг” – насправді він вводився в експлуатацію досить довго, наповнювався також довго, але він не з’явився під час повномасштабного вторгнення, він був ще до цього. І, по суті, кожен військомат володіє інформацією про військовозобов’язаних, але цю інформацію зберігає в цих папочках, каже міністр.

Федоров зазначив, що перша задача була – це відцифрувати ці папочки, внести їх в систему, для того, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі і не потрібно було шукати цю інформацію. Тоді відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, а що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов’язаних, а де вони навчалися – тобто для того, щоб робити якесь прогнозування. Цей етап закінчився, більше ніж 90% вже відцифровано саме цієї інформації.

Тепер все буде побудовано таким чином, що коли людина приходить у військкомат, вже відразу інформація знаходиться в цій системі. По суті, це автоматизація роботи військкоматів, яка прибирає ці черги, віконця тощо. Це про сервіс в самому військкоматі.

З іншої точки зору, це про якісні дані, які дозволяють Збройним силам, головнокомандувачу приймати управлінські рішення, скільки людей мобілізувати, хто йому потрібен і так далі.

“Також це відкриває можливості відображення якихось документів, якщо ми говоримо про “Дія.Мілітарі”, наприклад, що ви є військовозобов’язаним, якщо це потрібно. Тобто з’являється реєстр, який можна використовувати. Ось в принципі для цього потрібен “Оберіг”, додав міністр.

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