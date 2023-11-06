Деякі категорії працівників можуть отримати бронь від мобілізації в листопаді. Наразі вже немало підприємств критичної інфраструктури забронювали своїх працівників

Заброньовані співробітники продовжують виконувати свої робочі обов’язки і не можуть бути призвані на службу в армії протягом строку дії відстрочки.

НСН з посиланням на OBOZREVATEL розповідає, хто саме може отримати бронь у листопаді та що для цього потрібно.

Що таке бронювання

Бронювання – це надання відстрочки працівникам, без яких неможливе функціонування того чи іншого підприємства, установи чи організації. Така можливість передбачена законами України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок та військову службу” та “Про правовий режим воєнного стану”.

Також особливості бронювання під час воєнного стану додатково врегульовані постановою Кабміну № 194 від 03 березня 2022 року (зі змінами).

Також існує низка відповідних актів Міноборони, проте більшість з них – лише для службового користування, розповіла старша юристка, адвокатка INTEGRITES Інна Кострицька.

Хто може отримати бронь від мобілізації в листопаді

Відповідно до ст. 25 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, бронюванню підлягають громадяни, які працюють в органах державної влади; в інших державних органах; в органах місцевого самоврядування; на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення).

Крім того, згідно з постановою Кабміну № 194, бронювання військовозобов’язаних здійснюється органами державної влади, іншими держорганами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби армії або населення.

Бронювати працівників також можуть і банки, які залучаються до роботи під час особливого періоду (зокрема й воєнного стану).

Деякі категорії працівників можуть отримати бронь від мобілізації в листопаді – що для цього потрібно

Окремо також можливе бронювання водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших підрозділів армії України, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, працівників залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Як отримати бронь від мобілізації

Загальний порядок бронювання включає наступні кроки.

Подання пропозиції від роботодавця бронювання до відповідного органу держвлади (наприклад військову адміністрацію). До заповненої форми треба додати лист з максимально детальним обґрунтуванням необхідності бронювання бажано з додаванням підтверджувальних документів (рішення уряду, ОВА, копії укладеного договору тощо).

Далі органи держвлади узгоджують отримані пропозиції з Міноборони та подають їх Мінекономіки разом з обґрунтуванням. Зі свого боку Мінекономіки узагальнює пропозиції, протягом одного робочого дня ухвалює відповідне рішення та надсилає його копію Міноборони, а також держоргану, що подав пропозицію.

Міноборони через Генштаб ЗСУ в одноденний строк надсилає до ТЦК витяги з наказів Мінекономіки.

ТЦК за місцем розташування підприємства оформлює бронювання: заброньованих беруть на спеціальний військовий облік, оформлюють їм посвідчення про відстрочку.

Особа на підприємстві, відповідальна за ведення військового обліку, має провести комунікацію з працівниками та ТЦК, а також внести відомості про бронювання до особових карток.

Бронювання водіїв і працівників залізниці

Таке бронювання здійснюється в спрощеному порядку:

подання пропозицій до Мінінфраструктури або обласних чи міських військових адміністрацій,

ухвалення рішення відповідним органом і надсилання його до Держприкордонслужби,

Мінінфраструктури заявляє, що всі необхідні документи будуть оформлені протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника.

Як відомо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроекти про продовження військового стану та загальну мобілізацію. Обидва документи направлені на розгляд Комітету.

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