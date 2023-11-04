Відміна відстрочки від мобілізації для студентів після 30 років – коли можуть ухвалити закон

У Верховній Раді триває дискусія щодо проєкту закону про відміну відстрочки від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років.

Про це повідомив один із авторів документа, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський на брифінгу у п’ятницю, 3 листопада, повідомляє НСН з посиланням на “Дзеркало тижня“.

Він зазначив, що на даний момент ведуться дискусії у комітетах з нацбезпеки та оборони, з питань освіти, науки та інновацій.

“На сьогодні я не можу сказати, що він загальмувався. У комітетах – і в нашому, і з питань освіти, науки та інновацій – точаться дискусії: яким чином найбільш чітко виписати відповідні правила, які, з одного боку, не обмежать кожному громадянину України гарантоване Конституцією право на здобуття освіти, а з іншого – унеможливлять ті факти зловживань, коли різко зросла кількість тих осіб, які після 25-30 років вирішили отримати іншу, абсолютно непрофільну, в іншій сфері освіту “, сказав він.

Веніславський зазначив, що законопроект Рада зможе ухвалити, ймовірно, після досягнення консенсусу.

Нагадаємо, що законопроект №9672 був зареєстрований в парламенті 4 вересня. Депутати пропонують внести зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких категорій студентів.

Згідно з пропозицією, право на відстрочку отримають лише ті, хто здобуватимуть наступний від наявного рівня освіти, якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення претендентом на освіту 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

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