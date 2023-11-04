Демобілізація військовослужбовців ЗСУ – секретар РНБО Данілов розповів, коли можуть вирішити питання

Демобілізація військовослужбовців ЗСУ, які воюють на фронті з початку повномасштабної війни, можлива і, навіть більше, необхідна. Коли можуть вирішити це питання розповів Олексій Данілов

Це рішення мають ініціювати військові у Ставці верховного головнокомандувача. Але поки що вони такої ініціативи не виявляють.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв’ю, яке він дав виданню liga.net, повідомляє НСН.

За словами Данілова, для того, щоби питання про демобілізацію військовослужбовців було розглянуте на засіданні РНБО та оформлене у вигляді наказу верховного головнокомандувача, його має ініціювати хтось зі Ставки верховного головнокомандувача.

“Якщо це має вийти в нормативно-правовий акт, тобто наказ верховного головнокомандувача, то має бути офіційне подання до апарату РНБО будь-якого з членів Ставки. Насамперед, це стосується тих, хто безпосередньо має відношення до військової справи. Валерій Федорович Залужний, міністр оборони та генерал Шаптала там постійно присутні. Якщо вони подають нам документи – ми не маємо права не розглянути”, – заявив секретар РНБО.

Демобілізація військовослужбовців ЗСУ – Данілов розповів, коли можуть вирішити питання

Однак досі такого запиту ні від кого із членів Ставки не надходило. Хоча сам Данілов вважає, що такий запит у військових та суспільства вже є давно. І питання про демобілізацію має постати на порядку денному РНБО.

У бійців, які з перших днів війни перебувають на фронті, нагромадилася нелюдська втома. Вони гостро потребують відпочинку і відновлення. Звичайно, їх не тримають весь час “на нулі”, а періодично відправляють у тил і дають перепочити. Однак цей відпочинок не є повноцінним. Вони потребують тривалої перерви. Хоча б інтервалом у півроку або рік.

Навіть більше, Олексій Данілов переконаний, що невирішене питання з демобілізацією військовослужбовців підриває і мобілізацію нових військовозобов’язаних. Люди, які, можливо, вже “дозріли”, щоби піти служити, не наважуються це зробити через невизначеність. Ніхто не знає, скільки їм доведеться воювати без перерви.

Невирішене питання з демобілізацією викликає невдоволення не лише серед військових, а й у цивільному середовищі. Свідчення тому – всеукраїнська акція, що нещодавно пройшла, на підтримку демобілізації.

“Є втома, і люди повинні відпочивати. Я думаю, що, вислухавши нашу розмову, члени Ставки, безпосередні військові, зроблять пропозиції, що мають бути визначені якісь правила”, – резюмував Олексій Данілов.

Втім, є сумніви, що військові найближчим часом ініціюють це питання, оскільки в армії відчувається гостра нестача живої сили. А плани щодо мобілізації виконуються насилу, і з кожним днем дедалі важче.

До того ж, офіцери на передовій вимагають молодого поповнення. Вони кажуть, що чоловіки передпенсійного віку, яких зараз дуже багато в діючій армії, не можуть витримати військових навантажень і битися нарівні з молодими.

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