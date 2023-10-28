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Тег:
ВійнаРосія

Данілов розповів, чому “путін помер” саме зараз і коли “воскресне”

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Данілов розповів, чому
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Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому «путін помер» саме зараз, прокоментувавши чутки про смерть російського диктатора, які останніми днями ширяться у мережі. Роз’ясненян він надав у ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», передає НСН.

Вся справа у тому, що у березні 2024-го у РФ заплановані вибори, на яких повинен перемогти російський диктатор. От Кремль до них і готується, на думку Данілова.

Днями один з анонімних російських Tg-каналів, який позиціонує себе як опозиційний, повідомив, що російський президент Владімір Путін помер ввечері 26 жовтня, після чого у РФ нібито розпочалася підготовка до держперевороту, адже “на сцену” хотіли випустити його двійника.

Втім, до цієї інформації скептично віднеслися не лише користувачі соцмереж, але й представники української влади. Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов, який під час телемарафону пов’язав дану інформацію з російською передвиборчою кампанією.

На його думку, Путін скоро “воскресне”. А усе, що відбувається зараз – спеціальна операція Кремля.

І зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб – звертають увагу на нього, потім як Христос воскрес, так і у них Путін має воскреснути і повинен розпочинати тур по всій Росії. Ці технології зрозумілі, – сказав Данілов

Втім, він наголосив, що рано чи пізно російський диктатор таки помре.

А нам своє робити

Також Данілов прокоментував інформацію деяких іноземних медіа, які пишуть, що ЗСУ начебто готуються до весняного наступу у 2024 році, а зараз здебільшого переходять в оборону.

Не знаю, звідки лунають такі заяви. У нас є дуже багато експертів, які сидять на диванах, і не мають жодного стосунку до військових і до сектору безпеки й оборони. Проте вони видають свої “прогнози”, “інсайди”, — сказав Данілов

За його словами, завдання Сил оборони — це утилізація армії Росії, з яким вони на відмінно справляються

Ми й надалі продовжуватимемо це робити, оскільки, якщо не поставимо крапку у цьому питанні, то передамо цю проблему нашим дітям, хоча й вони вже воюють, онукам, правнукам. Нам це не потрібно, — додав секретар РНБО

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