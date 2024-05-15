Заява Путіна про мирні переговори і «корейський сценарій для України» – що про це відомо

Заява Путіна про мирні переговори і «корейський сценарій для України» – теми, які сьогодні жваво обговорюються у світовому медіапросторі.

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“Корейський сценарій для України” – стаття у Нью-Йорк Таймс

У західному інформаційному виданні Нью-Йорк Таймс допускають, що війна в Україні може кардинально змінитися.

За даними журналістів, в адміністрації Байдена зростає відчуття того, що наступні кілька місяців можуть виявитися переломними. Тому в якийсь момент Україна та росія можуть перейти до домовленого припинення вогню — перемир’я, подібного до того, яке поклало кінець активним боям у Кореї в 1953 — або просто замороженому конфлікту.

Радник з національної безпеки при президенті Джорджі Буші Стівен Дж. Хедлі своєю чергою заявив, що: “росія часто невдало починає свої війни, а закінчує їх сильно”.

Тепер, за його словами, росія “застосувала свою масу” — набагато більше населення, з якого можна залучати війська, і “величезну військову інфраструктуру”.

Але, як припустив Хедлі, немає єдиної причини переваги москви на полі бою. Натомість численні фактори сприяють військовому просуванню росії.

Всі ці переваги росії не триватимуть нескінченно, але російські війська, ймовірно, зроблять ривок цього літа, — сказав Майкл Кофман, експерт з питань росії у Фонді Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні У 2024 році російські військові мають матеріальну перевагу та стратегічну ініціативу, хоча це може не виявитися вирішальним, — сказав Кофман. — Цей рік є вікном можливостей для росії. Але якщо російські військові не зможуть перетворити ці переваги на досягнення на полі бою та створити імпульс, є достатній шанс, що це вікно почне закриватися, коли ми вступимо у 2025 рік

Заява Путіна про мирні переговори

Тим часом Путін раптово заговорив про мирні переговори з Україною.

В інтерв’ю китайському агентству Сіньхуа Путін високо оцінив китайський мирний план, суть якого, нагадаємо, полягає в початку переговорів за нинішньою лінією фронту і без виведення російських військ.

Ось як проаналізував цю заяву Путіна український військовий аналітик з «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко.

Тобто, це фактично те, що так потрібно Росії — збереження захоплених територій і перепочинок для відновлення потенціалу, після чого, за рік чи два, війна почнеться з новою силою. Але зараз Росії критично потрібна пауза, – каже експерт

Наступ, який розпочався з жовтня 2023 року і дуже високими втратами приніс вельми суперечливі результати, зараз триває показухою в Харківській області. Таким чином, Путін намагається нарочито показати, що його армія може наступати на всіх фронтах, і що це Україна має бути зацікавлена в мирних переговорах.

Тому зараз Росії критично потрібна пауза

Російська армія виснажується боями і не накопичує ресурсу. Удари вже давно перекинулися на територію Росії, на 1 500 км від кордону з Україною, і весь світ бачить, що українці не бояться бити вглиб російської території, а росіяни проти таких ударів практично беззахисні.

Путіну терміново потрібна пауза та інформаційне перезавантаження. Не тільки для відновлення сил і засобів і накопичення їх навіть у більшій кількості, ніж були у російських окупаційних військ до повномасштабного вторгнення, а й банально, рік інформаційної тиші, щоб забулося те, наскільки російська армія зганьбилася в Україні і наскільки вона безпорадна навіть у питаннях захисту власної країни.

А тому така заява Путіна є цілком передбачуваною, і з огляду на те, якими причинами вона викликана, можемо зробити недвозначний висновок про те, як на неї слід реагувати, – констатує Олександр Коваленко

Зазначимо, що Путін відвідає Китай 16-17 травня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: «Мирні переговори з рф у червні» – це фейк і маніпуляція

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