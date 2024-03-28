Смертельна ДТП на блокпосту у Чернігівській області – загинув водій (фото)

Смертельна ДТП на блокпосту у Чернігівській області сталася вчора пізно ввечері, 27 березня. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост і загинув

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області, передає НСН.

«Вчора, близько 21:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що на виїзді з міста Корюківка сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції», – йдеться у повідомленні.

Смертельна ДТП на блокпосту у Чернігівській області – загинув водій

Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі спорудою непрацюючого блокпоста.

«Внаслідок автопригоди водій загинув», – констатували в поліції.

Слідчий Корюківського районного відділу поліції розслідує обставини ДТП у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.

«Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію «102», – звернулись у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті водій Audi збив прикордонника на блокпосту.

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