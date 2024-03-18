Смертельна ДТП на Львівщині: двоє загиблих, травмовано 2-річну дитину

Смертельна ДТП на Львівщині сталася увечері 17 березня. Загинули двоє молодих людей. Травмовано дворічну дитину. Легковик не розминувся з вантажівкою.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 березня близько 19.00 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села П’ятничани, Стрийського району, – повідомляють у поліції, передає НСН.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль «Форд Фокус», яким керувала 32-річна мешканка одного з селищ району та вантажний автомобіль «ДАФ», за кермом якого перебував мешканець Херсонської області віком 45 років.

Внаслідок зіткнення водійка легковика від отриманих травм померла на місці події, її пасажир, мешканець того ж селища віком 31 рік – помер у лікарні, а ще одна пасажирка – дворічна дівчинка, отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування триває.

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