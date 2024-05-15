15 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

15 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 15 травня. Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті і Міжнародний день сім’ї. Православні вшановують пам’ять Пахомія Великого. Залишилося 230 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 812 день повномасштабної війни в Україні.

15 травня – яке сьогодні церковне свято

15 травня в церковному календарі — день пам’яті Пахомія Великого. Він жив у IV столітті та зробив чимало добрих справ. Народився Пахомій в Єгипті та сповідував християнство. Зокрема, вважається, що він є батьком монастирського життя в Єгипті. Тут він створив свої чернечі правила, яких також дотримувався все своє життя.

15 травня у світі

Міжнародний день сім’ї

З метою розширення знань широких верств населення щодо проблем, з якими стикаються сім’ї в різних країнах, та впливу на них соціальних, економічних і демографічних факторів, Генасамблея ООН проголосила 15 травня Міжнародним днем сім’ї.

Міжнародний день захисту клімату

15 травня кожного року світ відзначає важливу екологічну подію – Міжнародний день захисту клімату. Дату встановила Організація Об’єднаних Націй.

Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті

15 травня кожного року відзначається Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті. Подія з’явилась після реабілітації дезертирів Бундестагом (парламент Німеччини), яка відбулась цього дня у 1997 році. Початком руху відмовників став 1981 рік.

А також у світі сьогодні:

День солом’яного бриля

Всесвітній день товару

Міжнародний день обізнаності про мукополісахаридоз

Міжнародний день обізнаності про метод «кенгуру» у виходженні недоношених дітей

День розповсюдження інформації про судинні родимки

День обізнаності про гіперемезис вагітних

Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона

Іменини 15 травня

Сьогодні іменини відзначають: Дмитро, Пахом, Макар, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 15 травня, є онікс. Здавна цей камінь був оповитий таємницею. Вірили, що онікс є покровителем лише сильних та вольових людей.

Традиції, заборони, прикмети 15 травня

Преподобному Пахому моляться про зцілення, захист урожаю, просять тепла і щоб зійшли всі посіви. Добре в цей день допомогти тим, хто потребує – Пахомій Великий напучував допомагати бідним.

Також сьогодні варто навести лад у домі й позбутися мотлоху – вважається, що якщо залишити немитий посуд і безлад, то в гаманці замість грошей буде сміття.

Що не можна робити 15 травня

Не варто незаміжнім дівчатам розповідати про свої мрії.

Заборонено залишати брудний посуд.

Не можна брати здачі, коли щось купуєте.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

У цей день починають співати солов’ї, тому його називають “Солов’їним”. Якщо соловей співав заливисто, значить, “весна пішла на спад, а літо – на прибуток”. Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.

Крім того:

тепла погода — літо буде погожим;

дощить — чекайте на часті грози в червні;

на осиці багато сережок — буде великий урожай вівса;

багряний схід сонця — влітку чекайте на засуху;

на ялівці з’явилися квіти — пора сіяти ячмінь.

15 травня в історії

Визначні події

1648 — відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої (по 16 травня)

1848 — з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848)

1905 — засновано Лас-Вегас

1940 — в США в продажу з’явились нейлонові панчохи

1948 — початок арабо-ізраїльської війни

1976 — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу

2022 — Український гурт Kalush Orchestra з треком «Стефанія» переміг у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів. Фронтмен Олег Псюк знайшов буквально кілька секунд після виступу Kalush Orchestra, щоб сказати: «Я прошу вас усіх. Допоможіть Маріуполю! Допоможіть Азовсталі просто зараз!» — закликав музикант підтримати захисників Маріуполя. Цей палкий заклик пролунав наживо в ефірі конкурсу, який дивляться мільйони глядачів.

Народилися 15 травня

1845 — Ілля Мечников, український та французький науковець, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології. Лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини.

1857 — Андрій Чайковський, український письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат, один з організаторів УСС.

1859 — П’єр Кюрі, французький фізик, відкрив радіоактивність, Нобелівський лавреат.

1873 — Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави.

1895 — Тодось Осьмачка, український письменник, поет, перекладач

1972 — Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.

Померли 15 травня

1157 — Юрій Долгорукий, руський князь із династії Рюриковичів, син Володимира Мономаха

1461 — Доменіко Венеціано, італійський художник раннього Відродження.

1733 — Кость Гордієнко, кошовий отаман Запорозької Січі.

1935 — Казимир Малевич, український художник-авангардист польського походження, один із засновників нових напрямків у мистецтві — супрематизму та кубофутуризму, теоретик мистецтва

1969 — Антін Манастирський, український художник-живописець і графік, батько Вітольда Манастирського.

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