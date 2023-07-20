Держава виділила 33 млн грн на комедійний серіал про Поворознюка «СМТ Інгулець», передає НСН, посилаючись на Трибуна.

Держава замовила виробництво комедії під робочою назвою «СМТ Інгулець». Прототипом одного з героїв фільму став власник футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк.

Про це стало відомо з тендеру, розміщеному на платформі Prozorro, який успішно провели 18 липня.

33 мільйони на «СМТ Інгулець» – про що кіно

Серіал розповість про двох айтішників, які опиняються на Кіровоградщині. Замовник — канали «Дом» та «UATV», продюсер — Юрій Горбунов

Згідно з тендерною документацією, замовником серіалу є державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України», засновником якого є Міністерство культури та інформаційної політики України. Це материнська компанія держканалів «Дом» та «UATV».

Через тендер вказані канали замовили послуги «з виробництва (створення) аудіовізуального твору – серіалу під робочою назвою «СМТ Інгулець», що включає в себе написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва».

За цю послугу виконавець отримає 33,6 млн грн. Ним стала компанія «Прототип Продакшн» (знімали трилогію «Скажене весілля»), що належить шоумену, телеведучому та актору Юрію Горбунову. Він же буде продюсером серіалу та одним з авторів сценарію.

В тендерній угоді коротко описано, про що буде цей серіал в жанрі драмеді та розміром у 24 серії по 25 хвилин кожна:

«Два талановитих айтішники Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці «Батя». Програмістів записують до місцевої самооборони та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі».

Навіть з короткого опису важко не помітити алюзію на реальну людину — Олександра Поворознюка, агробізнесмена із смт Петрове на Кіровоградщині та власника клубу «Інгулець». А також автора хіта «Вова, ї##ш їх, б##».

В договорі вказано специфікацію зйомок – на передпродакшн має піти, наприклад, 4,3 млн гривень.

Водночас такий сюжет підозріло перегукується з російським комедійним серіалом «Жуки» від телеканалу «ТНТ», що вийшов у 2019 році. В ньому розповідається про трьох програмістів із Москви, які через службу в армії опиняються в селі Жуки Саратовської області.

Український серіал «СМТ Інгулець» повинні зняти до кінця цього року.

Зазначимо, що і президент «Інгульця» Олександр Поворознюк, і прордюсер Юрій Горбунов вже відреагував на новину про зйомки серіалу СМТ «Інгулець».

Реакція Поворознюка

«Якби мені заплатили 33 мільйони, щоб я знімав якийсь фільм, то я б ці гроші на другий день роздав усім військовим, і впевнений, що війна закінчилась би раніше. Я б це зробив, навіть якщо мене б за це посадили в тюрму. Але я про це не те що не знаю, а навіть не знаю, звідки вітер дує», – сказав Поворознюк

Реакція Горбунова

Публікуємо її «без купюр».

“Я хотів гарячим слідом відповісти на ті закиди, які сьогодні лунають у пресі та інтернеті щодо того, що Юрій Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти – і це 33 мільйони гривень.

Тому я хотів би розповісти все по черзі. Коротко, але щоб ви розуміли, що відбувається. Мультидійна платформа іномовлення України у травні оголосила мистецький конкурс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних – з патріотичним напрямом для того, щоб підтримати дух українців, для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрій. Серед них мають бути й комедії, зокрема.

Моя компанія разом із іншими вирушила на цей конкурс. Тобто держава оголосила конкурс, а ми на нього відреагували. У конкурсі взяли участь близько 123 компаній. Перемогли 53, у тому числі з нашим проектом “Інгулець”, що включає 24 серії.

Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через Prozorro. Ми надали наш бюджет – 33 мільйони гривень на 24 серії. Фахівці знають – це невеликі гроші. Ми намагатимемося за ці гроші зробити такий продукт, який відображатиме нашу сьогоднішню реальність, яка надихатиме.

Чому зараз важливо знімати комедію? З початку війни ми дали сотні концертів для ЗСУ. Знаю, як військові реагують на те, що хочуть позитиву, гумору. Як вони реагують на анекдоти веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібний.

А ще РФ зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну, на культурну, вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій “руський мир”. Нам поки що немає чим відповісти. Тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Продакшн, що знімає в Україні. Багато хто втік за кордон – ми на місці. Ми працюємо, створюємо робочі місця, запускаємо індустрію, рухаємо економіку.

Крім того, всі права на цей серіал, як і на інші проекти, що виграли в конкурсі, будуть належати державі. І їхні прем’єри проходитимуть на тих каналах, які мають найбільше охоплення. І будуть на тих інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення. Щоб якнайбільше українців їх побачило. Це наш культурний, інформаційний фронт. Це наша відповідь Росії на їхню війну.

Ми робимо, щоб це було якісно. У нашому випадку – щоб це було смішно. Тому що робоча назва “СМТ Інгулець” розповідає про ті події, які відбуваються в Україні з перших днів війни. Прошу не плутати мою волонтерську діяльність, у якій наша спілка підприємців працює з перших днів війни, зібравши майже 800 автомобілів для ЗСУ, близько двох мільйонів євро на наші концерти у ЗСУ. Але коли держава пропонує зняти контент для нашої інформаційної війни – наш патріотичний обов’язок на це відгукнутися і зробити все для того, щоб ми мали гідну відповідь росіянам.

І ще одне – ви знаєте, хто у топ-20 в українців на ютубі? “Інтерни” з Іваном Охлобистіним. Знаєте, хто це такий? Можливо, це відбувається тому, що українці не мають гідної альтернативи? Чи немає тих комедійних серіалів, які можна дивитися? Ми такі створюватимемо для того, щоб ми гідно конкурували з росіянами на культурному та інформаційному фронті”, – сказав Горбунов.

Українське суспільство неоднозначно сприйняло новину про виділення коштів на комедію. У мережі з’являється все більше ось таких дописів.

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