Володимир Зеленський заявив, що вибори у 2024 році можуть відбутися в Україні попри війну і назвав умови, які треба забезпечити

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори нового лідера держави можуть відбутися в Україні 2024 року, попри війну.

Але для цього потрібно забезпечити умови явки на виборчі дільниці не лише громадян, які перебувають за кордоном, а й військових без шкоди для фронтових дій.

Про це політик сказав на форумі Ялтинської європейської стратегії, що відбувається у Києві. Про це розповідає НСН з посиланням на АСПІ.

Зеленський наголосив, що цього разу вибори будуть питанням не так демократії, як безпеки.

Вибори у 2024 році можуть відбутися попри війну – Зеленський назвав умови

“І головне – що робити із тимчасово окупованими територіями. Є такі, що з 24 лютого під окупацією – вони теж українці”, – резонно зауважив державний лідер.

Як відомо, раніше президент зазначив, що міжнародні спостерігачі мають спуститися в окопи, щоб забезпечити прозоре голосування на чергових політичних виборах.

Раніше ми повідомляли, що школярі в Україні можуть отримати планшети або ноутбуки для навчання безкоштовно.

В першу чергу забезпечені освітніми девайсами будуть соціально незахищені категорії населення. Для цього батькам дитини потрібно звернутися до адміністрації школи і зафіксувати потребу в цифровому пристрої.

Для того, аби стати в чергу на отримання девайсу, батьки мають звернутися з заявою до школи, в якій навчається дитина. У міністерстві наголошують, що саме адміністрація навчального закладу вирішує, які діти в першу чергу отримають планшет чи ноутбук, після того, як він надійде до закладу освіти.

Діти з малозабезпечених або багатодітних сімей, внутрішньо переміщені діти, діти з особливими потребами, інвалідністю та ті, хто позбавлений батьківського піклування стають першими в черзі на отримання необхідних цифрових пристроїв. Серед областей же пріоритетними є ті, в яких переважає дистанційне навчання. Проте розподіл девайсів відбувається пропорційно, аби була можливість синхронізувати потреби, зазначають в управлінні.

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