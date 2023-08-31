Зеленський відповів, чи піде на другий термін у разі проведення виборів у 2024 році

Володимир Зеленський розповів, чи піде на другий термін у разі проведення президентських виборів у 2024 році в Україні.

Як передає НСН, про це він сказав в інтерв’ю RTP.

Під час дії воєнного стану Україна юридично не має права проводити вибори. Проте президент Володимир Зеленський заявив, що готовий вносити зміни до чинного законодавства.

Про це глава держави заявив у відповідь на запитання іноземних журналістів, чи піде він на другий термін, якщо вибори у 2024 році таки відбудуться. Зеленський не дав прямої відповіді, проте наголосив, що не збирається покидати країну під час війни.

У 2024 році, якщо триватиме війна і вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну, стверджує президент.

Він зазначив, що не боїться програти на виборах. На його думку, вони мають відбутися повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові, які зараз воюють на передовій.

Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах, стверджує Зеленський.

Зеленський зазначив, що хоче також залучити українську діаспору, особливо тих, хто шукав притулку від війни на чужині, і гарантувати безпеку голосування без загроз можливих російських бомбардувань.

Ще одним актуальним питанням є фінансування виборів, адже Зеленський не витратить на вибори жодної копійки з бюджету, який зараз виділяється на озброєння та збройні сили, сказав президент.

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