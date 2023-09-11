Школярі можуть отримати ноутбуки або планшети безкоштовно – як подати заявку

За підрахунками МОН України 516 тисяч дітей із найвразливіших категорій та 82 тисячі вчителів потребують ноутбуки або планшети безкоштовно. Як подати заявку і хто в пріоритеті

В першу чергу забезпечені освітніми девайсами будуть соціально незахищені категорії населення. Для цього батькам дитини потрібно звернутися до адміністрації школи і зафіксувати потребу в цифровому пристрої.

Таку інформацію МОН надали на своїй сторінці у Facebook, інформує НСН.

За словами відомства, у 2022/2023 навчальному році понад 1,5 мільйона дітей в Україні навчалися онлайн з використанням цифрових пристроїв. Проте, девайси для дітей це не лише інструменти для підключення до уроків. Вони відкривають доступ до світу знань, сприяють розвитку навичок інформаційної грамотності, допомагають учням вчитися самостійно та розвивати креативність. Крім того, це можливість для дітей спілкуватися з друзями та розвивати соціальні навички.

Влада України робить активні кроки для розв’язання проблеми потреби у такому обладнанні. Спільно з різними організаціями та фундаціями вже реалізовано ряд проєктів, спрямованих на забезпечення дітей необхідними пристроями для навчання. Однак, ця робота не обмежується лише владними ініціативами. Кожна громада або область може самостійно залучати партнерів і долучатися до цієї спільної справи, зазначають у МОН.

Школярі можуть отримати ноутбуки або планшети безкоштовно

“​​Девайси для дитини — це не лише про підʼєднання до уроків. Розуміємо це та намагаємося забезпечити комфорт для якомога більшої кількості дітей. Для цього працюємо з різними партнерами: бізнесом, урядовими організаціями, фундаціями та міжнародними організаціями”, – повідомляють у відомстві.

Також у департаменті освіти наголошують на тому, що окремі школи і вчителі можуть розповідати реальні історії безпосередньо партнерам, аби пришвидшити процес отримання девайсів для навчання. Заклади освіти та громади також мають можливість взяти участь у фандрайзингових ініціативах та залучити донорську підтримку. Це може бути якісною альтернативою для вирішення проблеми доступу до навчальних ресурсів.

Як подати заявку на отримання гаджету

Для того, аби стати в чергу на отримання девайсу, батьки мають звернутися з заявою до школи, в якій навчається дитина. У міністерстві наголошують, що саме адміністрація навчального закладу вирішує, які діти в першу чергу отримають планшет чи ноутбук, після того, як він надійде до закладу освіти.

У 2022 основний фокус забезпечення девайсами був направлений на викладачів, говорять у відомстві. Тож 95 911 ноутбуків було передано вчителям. Серед дітей – 35 192 учнів вже отримали гаджети, ще 40 тисяч зможуть працювати на цифровому пристрої до кінця 2023 року. У МОН збирають та аналізують потребу у девайсах через опитування закладів освіти. Така статистика обов’язкова для прозорості в партнерстві.

Діти з малозабезпечених або багатодітних сімей, внутрішньо переміщені діти, діти з особливими потребами, інвалідністю та ті, хто позбавлений батьківського піклування стають першими в черзі на отримання необхідних цифрових пристроїв. Серед областей же пріоритетними є ті, в яких переважає дистанційне навчання. Проте розподіл девайсів відбувається пропорційно, аби була можливість синхронізувати потреби, зазначають в управлінні.

Окрім цього, МОН запустив спеціальний дашборд, в якому будь-який охочий може моніторити кількість девайсів, переданих до конкретної області, населеного пункту або закладу освіти. Також можна побачити яку кількість цифрових пристроїв отримали вчителі, а яку – учні.

Юридичними власниками девайсів є заклади освіти. Департаменти освіти і науки ОВА отримують обладнання через підписання актів приймання-передавання з партнерами та розподіляють пристрої серед громад, а ті – серед закладів освіти. Школа передає девайси дітям або вчителям у користування – як з підручниками. У МОН закликають не боятися брати цифрові пристрої батькам, а школам не боятися давати в користування необхідне обладнання. Адже в першу чергу, такі кроки робляться для забезпечення якісного навчального процесу. Отримати обладнання можуть і діти-ВПО, школа має передати його будь-яким зручним способом.

Якщо ж девайс пошкоджено або в ньому виявлено несправності, батьки мають звернутися до закладу освіти, який є власником техніки. Школа має забезпечувати відновлення самостійно, у разі ж неможливості відновити функціонал пристрою – застосувати процедуру списання за чинним законодавством України, зазначають у міністерстві.

Ще новини України: Нові реалії навчання: як дистанційна школа впливає на освіту та майбутнє