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Тег:
ВійнаПолітика

Що потрібно Україні для закінчення гарячої стадії війни – Зеленський назвав головні кроки

Журналіст
Що потрібно Україні для закінчення гарячої стадії війни Зеленський назвав головні кроки
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Президент Володимир Зеленський пояснив, що потрібно Україні для закінчення гарячої стадії війни.

Як заначив президент, для цього потрібне відновлення територіальної цілісності, прав і свобод громадян. Інша стадія війни – це відновлення справедливості.

Про це Володимир Зеленський заявив під час звернення до студентів Мексики, передає НСН.

“Все закінчиться миром, але не нашим миром із росією – вона просто його не хоче. Вона уявляє мир по-своєму. А ми уявляємо його як незалежна, вільна, європейська держава. Тому лише відновлення територіальної цілісності, відновлення прав і свобод людей, відновлення суверенітету – це головні принципи закінчення цієї гарячої стадії війни, а потім – відновлення справедливості”, заявив він.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна не піде на поступки. Втім він не заперечив, що такі пропозиції лунають.

“Є такі голоси, є такі пропозиції. Але цей звір на цьому не зупиниться. Тому що його політика нічим не відрізняється від політики ненажерливого нацизму. Тому ми повинні боротися. Тому люди у світі мають усвідомлювати: якщо ми будемо жертвами, то ми будемо не останніми”, наголосив президент України.

Глава держави підкреслив, що сьогодні неможливо говорити про будь-які відносини з росією, тому це питання варто віддати на розсуд майбутніх поколінь.

“Це залежатиме від того, як росія закінчить цю війну. Чи вона вийде з нашої території самостійно, чи будуть готові їхні покоління просити вибачення, чи буде відновлено справедливість через вироки суду”, зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що Зеленський розкрив важливу інформацію про втрати України у війні.

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