Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати України у війні під час повномасштабного вторгнення рф набагато менші, ніж у ворога.

У середу, 8 листопада, Володимир Зеленський запевнив, що втрати України на фронті вп’ятеро менші, ніж у російської армії.

Про це президент України сказав виступаючи через відеозв’язок на конференції Reuters Next, пише НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що хоч росія і більша за Україну вчетверо, українських втрат уп’ятеро менше, ніж російських.

“Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп’ятеро менше”, йдеться в заяві Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, російські солдати повинні піти з України і це є реальним способом зупинити війну.

“Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну”, сказав президент України.

Війна в Україні – що відомо про втрати

За відомостями Генштабу ЗСУ, загальні втрати ворога на ранок 9 листопада 2023 року становлять приблизно 308 тис. 720 окупантів. За минулу добу було ліквідовано 1080 окупантів.

Інформація про втрати України не розголошується – це державна таємниця.

Наприкінці літа видання The New York Times писало, що російські втрати наближаються до 300 тисяч (близько 120 тисяч ліквідованих і 170-180 тис. поранених).

А Україна нібито втратила вбитими 70 тис. осіб, а пораненими – 100-120 тис. Українська влада розкритикувала цю статтю.

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