«Ми в останньому періоді війни, мені здається, я знаю, коли росія піде» – Зеленський у Румунії

«Ми в останньому періоді війни, найважчому» – про це заявив президент України Володимир Зеленський у Румунії журналістам, пише румунське видання Digi24, передає НСН. Зеленський провів у вівторок прес-конференцію в Румунії. Він відповів на декілька запитань про ситуацію з війною в Україні, про ситуацію в Ізраїлі, про президентські вибори в Україні і в США.

Відповідаючи на запитання журналістів із Румунії про те, коли закінчиться війна, український президент зазначив, що, напевно, ніхто нині не може назвати точну дату.

При цьому Зеленський наголосив, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступну кампанію для звільнення тимчасово окупованих територій країни.

Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати, – сказав президент

Також глава Української держави висловився про певні періоди війни РФ проти України, і озвучив думку, що наразі – вже завершальна стадія.

Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період – захоплення, потім зупинка наступу ворога та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій, – сказав Зеленський

Про що ще сказав Зеленський у Румунії журналістам

Про Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив румунським журналістам, що Володимир Путін не хоче зупиняти війну в Україні, додавши, що «якщо хтось справді хоче її зупинити, робіть все, що потрібно». для цього”.

На запитання, чи потисне він криваву руку Володимиру Путіну, щоб зупинити війну в Україні, Зеленський пояснив, що президент Росії не хоче припиняти конфлікт.

– Я буду дуже чесним. Він уже навіть не може вирішити. Він не хоче нічого закінчувати, йому нецікаво, цього ніколи не буде. Рукостискання нічого не означає. Якщо ви хочете зупинити війну, ви зробите все можливе, щоб зупинити її, ви розмовляєте з усіма людьми, які готові до переговорів. Не хоче. Немає нікого, хто зацікавлений у поверненні до тих відносин, які були раніше з Росією. В голові він хоче рухатися вперед, і не тільки в Україні, це проблема. Він хоче більше територій, які були під захистом Радянського Союзу, я говорю про Молдову, країни Балтії. Я думаю, що його ідея полягає в тому, щоб взяти деякі країни НАТО, які входили до складу СРСР, я думаю, що мова йде про країни Балтії

Про допомогу

– Ми не встигаємо думати про всі проблеми. На початку нам допомагали країни, зокрема Румунія. Ми вдячні. Я зміг зосередитися на полі бою. З самого початку нам ніхто не допомагав. Це зрозуміло. Спочатку ми були самі, правда. Я вдячний, що ми були не одні. Частково підтримкою було те, що ви приймали наших громадян. Коли у вас така проблема, ви повинні дивитися на поле бою, розуміти, що вам потрібно. Ви бачите, дефіцит скрізь. Треба було захищатися. Мотивація велика, але недостатня. Дякую за гуманітарну допомогу. Мова йде про сигнал, надісланий на початку, він дуже важливий. Те, що Румунія нас підтримала, дуже важливо.

Ви знаєте, що нам потрібно. У нас були артилерійські боєприпаси, нам їх не вистачало, Ми не країна НАТО, у нас спочатку не було західної зброї. Зима була трагічна. Ми не знали, як усім цим впоратися. Намагалися вирішити багато проблем за допомогою невеликих ресурсів. Було холодно, не було світла. У нас відключили світло, не було тепла. Ми сильні люди, не скаржимося. Нам тоді потрібні були тільки електричні трансформатори, різні енергетичні технології та системи протиповітряної оборони. Сьогодні я отримав важливе рішення. Чи можете ви дати нам більше? Вам вирішувати. У нас достатньо всього? Ні, – думаю, ви розумієте.

Про ППО

– Я чекаю позитивного результату війни, говорю про те, як пережити зиму. Давайте старанно працювати. Якби Румунія могла допомогти нам із системами протиповітряної оборони, це було б чудово. У вас є системи, яких немає у нас. Ми йдемо з цим посланням до всіх країн НАТО.

Про війну в Ізраїлі: чи може вона відволікти увагу від України

– Найбільша проблема полягає в тому, що ви не можете зосередитися на багатьох речах одночасно. Ви повинні вибрати, кого ви підтримуєте – грошима, зброєю. Щоб підтримувати поле бою, ви не можете відкрити багато фронтів. Це зрозуміло. Після всього, що сталося, деяким мало, вони люблять кров, вони не можуть заспокоїтися.

Не можна порівнювати одну війну з іншою. Люди, які створюють ці війни, божевільні. Як ви думаєте, Іран чи Москва мали відношення до цього конфлікту? Я думаю, що деякі чиновники в Ірані бачили цю ситуацію.. Росіяни радіють, що люди гинуть, хтось вбиває, стріляє, викрадає дітей в Ізраїлі. Якщо ви підтримуєте війну, ви є частиною війни.

Чи отримає Україна більше допомоги від США в контексті війни в Ізраїлі?

-Менше, зазвичай, це зрозуміло, тому що це великий виклик. Ми не боремося за підтримку США з Ізраїлем, ми нормальні люди. Маємо те, що маємо.

Про поступки Росії

– Переважна більшість людей у ​​Румунії підтримує незалежність України та вважає, що війна має закінчитися з виходом Росії з наших територій, але дехто вважає, що Україна має піти на деякі поступки. Що ти їм скажеш? У нас є певний досвід. У нас був холодний конфлікт на нашій території відповідно до Мінського рішення. У нас було вісім років холодної війни, в якій нічого не відбувалося. Для них холодний конфлікт – це дуже добре. У нас був досвід заморожених конфліктів на нашій території, і вони не хотіли знайти жодного рішення. Вони просто використали цей час для того, щоб краще підготуватися, щоб рухатися вперед, вони зробили все можливе, щоб зібрати артилерію, боєприпаси, танки, машини, все, що було потрібно, щоб утримати наші території.

Про контрнаступ

-Ми крок за кроком йдемо на Схід. Викликів багато, але ініціатива за нами. Йдемо далі, вперед. Ми втрачаємо багато людей, але ми йдемо вперед.

Чи світ рухається до глобальної війни?

-Я думаю, що Росія зацікавлена ​​в цьому. Для одних війна – це трагедія, для інших – відкриває можливості. Вони хочуть довгострокової дестабілізації світу.

Ми бачимо Росію в політичній ізоляції. Зупинити це ми можемо лише через глобальну єдність, великі, сильні країни. Ми повинні бачити, що всі вони залучені і що вони можуть політично зупинити Росію. Тиснути Росію – це все одно, що поставити їм ультиматум, але гуманний, що вони повинні забратися з цієї території, давайте шукати рішення і говорити. Якщо ми вирішимо, що саме тут будуть вирішуватися правила, тут буде створена нова інфраструктура безпеки, ми знайдемо рішення, і я думаю, що вони працюватимуть і на інших континентах і територіях.

Про президентські вибори в США

-Все має вплив, кожна зміна. Не можу сказати, що все буде як і раніше. Я не знаю, як це буде, хто виграє вибори, але це рішення американського народу. Трамп внесе деякі зміни. Я не впевнений на 100%, що все зміниться, я не можу бути впевнений. Є інститути, політика працює за певними правилами, американці мають своє бачення і цінності, і це дуже важливо. Навіть якщо відбудуться радикальні зміни, люди зупинять вас, якщо ви захочете зробити щось божевільне. Ми певною мірою цього боїмося. Ми багато працювали з США, і якщо щось зміниться, ми, природно, боїмося. Я не можу оцінити, наскільки ці зміни відбудуться, але так, боюся.

Про президентські вибори в Україні: чи балотуватиметься знову?

-Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни.

Про своїх дітей і як вони справляються з ситуацією

-Вони розумні діти. Вибачте, що я їх хвалю, але вони розуміють, що відбувається, всі ризики, всі проблеми, які виникають. Я думаю, що вони не хочуть про це говорити, вони не хочуть, щоб я засмучувався, думав про інші речі та втрачав увагу. Вони мені допомагають і не тиснуть.

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