Третій день війни в Ізраїлі: що там відбувається 9 жовтня і як реагує світ (фото, відео)

Триває третій день великої війни в Ізраїлі. НСН, посилаючись на низку джерел, розповість, що там відбувається 9 жовтня і як реагує на ці події світ.

Нагадаємо, ізраїльський ЦАХАЛ називає цю військову операцію ‘Залізні мечі’. ХАМАС же дав своїм діям назву ‘Потоп Аль-Акси’.

Третій день війни в Ізраїлі: що там відбувається

Протягом першого дня війни терористи захопили десятки ізраїльтян та іноземних громадян, і утримують їх у секторі Гази.

Станом на вечір другого дня війни було відомо про приблизно 700 загиблих в Ізраїлі та понад 2300 потерпілих. Подібних втрат Ізраїль не зазнав за останні 50 років, з часів Війни Судного дня.

Напад на фестиваль

На відео нижче – місце, де проводився музичний фестиваль поблизу Гази в Ізраїлі напередодні нападу. Повідомляється, що тут від рук терористів могло загинути близько 260 людей. Також тут було захоплено певну кількість людей. Деяким вдалося втекти. Серед учасників фестивалю було багато іноземних туристів.

‘Після нападу ХАМАС знайдено 260 тіл на місці проведення музичного фестивалю в Ізраїлі, – пише The Associated Press

За даними ЗМІ, бойовики протягом кількох годин розстрілювали мирних мешканців та викрадали людей у ​​містах, на автострадах та на фестивалі техно-музики, який відвідали тисячі людей у ​​пустелі неподалік Гази.

У рятувальній службі Zaka підкреслили, що вивезли з фестивалю близько 260 тіл і очікують, що кількість загиблих зростатиме, оскільки в районі працюють інші бригади парамедиків.

Удари продовжуються

Протягом перших двох днів війни терористи випустили по ізраїльській території тисячі ракет. Обстріляли південні та центральні райони Ізраїлю.

ЦАХАЛ завдає інтенсивних ударів у відповідь по цілях у Гази. Вражені сотні об’єктів у секторі.

МОЗ Гази повідомляє про понад 400 убитих і понад 2300 поранених. У цих даних не враховується ліквідація сотень терористів біля Ізраїлю.

За деякими даними, понад 120 тисяч мешканців сектору Гази були змушені залишити свої будинки.

Прес-служба ЦАХАЛу повідомляє, що в ніч на 9 жовтня було атаковано понад 500 стратегічних об’єктів терористичних організацій у секторі Гази. Для завдання ударів були задіяні винищувачі, гелікоптери, безпілотна авіація, артилерія. У списку атакованих цілей – сім оперативних штабів терористичної організації ХАМАС та один оперативний штаб терористичної організації ‘Ісламський джихад’.

Було завдано ударів по висотних будинках, в одному з яких розташовувався військовий штаб ХАМАС, в іншому – штаб військово-морських сил ХАМАС. У районі Бейт-Хануна (на півночі сектора) знищено три тунелі терористів. Ударами з повітря знищено оперативні об’єкти бойовиків ХАМАСу, один із яких перебував у мечеті. Було завдано удару по будівлі, яка по суті була казармою бойовиків ‘Ісламського джихаду’.

Вранці 9 жовтня удари продовжуються.

Джерела у Газі повідомили про поновлення інтенсивних ударів по цілях на схід від міста Газа. Ізраїльські ВПС продовжують бомбардувати об’єкти терористів.

Ізраїльські пабліки, в свою чергу, повідомляли вночі про ракетний залп із сектора Газа у бік центру Ізраїлю.

А на фото нижче – наслідки ударів по Ізраїлю.

Резервісти поспішають додому

Після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль резервісти ізраїльської армії, які перебувають за кордоном, намагаються знайти рейси, щоб повернутися у свої частини, пише Haaretz.

Оскільки багато міжнародних авіакомпаній скасували свої рейси до Ізраїлю після нападу ХАМАС, національна авіакомпанія Ізраїлю El Al у більшості випадків виявилася єдиним варіантом повернення на батьківщину.

Багато з цих резервістів мобілізувалися через групи у WhatsApp для організації спеціальних чартерних рейсів, які дозволили б їм приєднатися до підрозділів.

Війна в Ізраїлі: як реагує світ

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН

Після нападу ХАМАС на Ізраїль на екстрене засідання зібралася Рада Безпеки ООН. Втім, під час нього не було ухвалено жодних рішень.

Про це повідомили кілька членів Ради Безпеки, котрі виступали у неділю. Вони зазначили, що є велика кількість країн, котрі засуджують напад ХАМАС. Але таку позицію мають не всі.Тому після екстреного засідання Рада Безпеки ООН не вжила жодних дій щодо ситуації в Ізраїлі

Я не хочу заглиблюватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили напади Хамасу, – зазначив заступник посла США в ООН Роберт Вуд після засідання.

Водночас він зазначив, що не всі засудили напади. Правда, Вуд вирішив детальніше про це не говорити. Він лиш натякнув, що всі можуть вгадати одну з них без пояснень. Вочевидь, він натякнув на Росію.

Нагадаємо, Рада Безпеки складається з 10 обраних членів і 5 постійних членів – Китаю, США, Франції, Великої Британії та Росії.

За словами Вуда, ситуація залишається нестабільною та дуже небезпечною. Він додав, що офіційні особи докладають усіх зусиль, щоб запобігти поширенню конфлікту на весь регіон.

Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, а також терористичні атаки і дії, які відбулися і відбуваються, – наголосив Вуд

Він підкреслив, що ХАМАС слід засуджувати доти, поки вони не припинять свою насильницьку терористичну діяльність.

За атакою на Ізраїль може стояти Іран

Атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль, що почалися в суботу вранці, 7 жовтня, були сплановані кількома тижнями раніше за сприяння іранських спецслужб. Про це заявило видання The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених членів ХАМАС і Хезболли.

ЗМІ зазначає, що планування почалося ще в серпні. Деталі уточнювали на зустрічах, що відбувалися раз на два тижні.

Реакція США на війну в Ізраїлі

Тим часом, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про чергові заходи підтримки Ізраїлю. Глава Пентагону віддав розпорядження про переміщення авіаносної ударної групи в східне Середземномор’я до берегів єврейської держави, – повідомляє ізраїльський “9 канал”.

До складу з’єднання кораблів входить авіаносець “Джеральд Форд”, ракетний крейсер “Нормандія” класу “Тікондерога”, а також есмінці класу “Арлі Берк”, “Томас Хаднер”, “Ремедж”, “Карні” і “Рузвельт”.

На борту авіаносця може перебувати до 90 літальних апаратів різного класу: новітні F-35, винищувачі F-18, літаки дальнього радіолокаційного виявлення та електронної протидії, БПЛА і багатоцільові вертольоти “Сі хок”. Крейсери та есмінці оснащені різними видами озброєння. Основним є ракети “Томагавк”.

Крім того, Ллойд Остін ухвалив рішення про посилення ескадрилій F-35, F-15, F-16 і А-10 у регіоні.

Очільник Пентагону пішов на цей крок у відповідь на безпрецедентний напад ХАМАСу та після детальних обговорень із президентом США Джо Байденом.

Уряд Сполучених Штатів також оперативно надасть ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю) додаткове обладнання та ресурси, включно з боєприпасами.

Перші пакети допомоги ми відправимо вже сьогодні, вони прибудуть до Ізраїлю найближчими днями, – пообіцяв міністр оборони США

Очевидно, перша допомога почала надходити набагато швидше за анонсований Остіном термін. Вантажний літак ВПС США вже прибув в аеропорт Бен-Гуріон з найбільшої американської військової бази на Близькому Сході Аль-Удейб, розташованої в Катарі.

Рішення глави Пентагону прокоментував генерал Майкл Курилла, начальник Центрального командування збройних сил США (Центкому), до зони відповідальності якого входить Близький Схід.

“США твердо підтримують наших ізраїльських і регіональних партнерів в усуненні ризиків через будь-яку сторону, яка прагне розширити конфлікт, – заявив генерал

Під “будь-якою стороною” американський військовий, вочевидь, мав на увазі ліванське терористичне угруповання “Хізбалла”.

На повідомлення про прибуття американського авіаносця вже відреагувала адміністрація ХАМАСу, яка оголосила, що США “забезпечують підтримку окупаційному режиму і приєднуються до агресії проти палестинського народу”.

Українці в Ізраїлі: інформація від МЗС України

Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу.

Вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Цю інформацію перевіряють.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксують масове скасування авіарейсів. Шукають рішення для допомоги українцям, які бажають виїхати з країни.

Отримано інформацію про можливу загибель українця в Секторі Газа. Наразі МЗС очікує офіційного підтвердження.

Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв‘язок із українською громадою. Опрацьовуються потенційні евакуаційні маршрути.

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