В Ізраїлі врятували українського хлопчика. Є інформація про можливу загибель ще трьох громадян України – МЗС

Українські дипломати в Ізраїлі врятували українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного – у секторі Газа.

Про це НСН повідомляє з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу, повідомив він зранку 9 жовтня.

Також вдалося розшукати п‘ятьох громадян України, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Наразі інформація перевіряється.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни, інформує Ніколенко.

Речника МЗС повідомив, що є інформація про можливу загибель українця в Секторі Газа. Очікується офіційне підтвердження.

Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв‘язок із українською громадою. Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути, повідомив Ніколенко.

Війна в Ізраїлі – що відомо

7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю. Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебували під сильним ракетним обстрілом на тлі широкомасштабної атаки.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває “у стані війни”. В Ізраїлі уряд офіційно запровадив воєнний стан.

Кількість жертв в Ізраїлі перевищила 700 людей. ХАМАС заявив, що тримає ізраїльських заручників.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.

8 жовтня у МЗС повідомляли, що триває робота задля отримання офіційного підтвердження можливої смерті 1 громадянки України.

Також за минулу добу українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни. Допомогли 1 родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для 2 родин на тлі скасованих авіарейсів.

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