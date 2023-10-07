Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі – деталі від МЗС

Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

Як передає НСН, про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко запевняє, що українське посольство перебуває на постійному контакті із ізраїльською владою та основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем.

Відомство оприлюднило рекомендації для українців в Ізраїлі. Їм потрібно:

утриматися від відвідування центральних та південних районів країни;

зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю, щоб бути обізнаними;

уважно ставитися до звуку сирен, які попереджають про обстріли, та дотримуватися інструкцій місцевої влади;

у разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які розташовані у безпосередній близькості до Сектору Гази, під час активації сигналу повітряної тривоги невідкладно скористатися бомбосховищами.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, українським громадянам радять звертатися на «гарячі лінії»:

Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782;

Української дипустанови у м. Рамалла: + 972 59 823 93 99.

МЗС України «рішуче засуджує терористичні напади на Ізраїль», включно з ракетними обстрілами цивільного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві. Україна висловила підтримку Ізраїлю у його праві захищати себе та свій народ.

Що відбувається в Ізраїлі?

Палестинське ісламське угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, зранку 7 жовтня оголосило про початок операції «Потоп Аль-Акса» проти Ізраїлю. По країні випустили шквал ракет, бойовики проникли на територію Ізраїлю в низці різних місць.

Армія Ізраїлю у відповідь оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у Секторі Гази. Бої ведуться щонайменше в семи місцях на півдні Ізраїлю.

Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені, точна кількість поки невідома. Водночас повідомляється про багатьох жертв унаслідок проникнення бойовиків на територію Ізраїлю. У мережі публікують відео з тілами людей, яких, як стверджується, вбили бойовики.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від бойовиків і провести мобілізацію резервістів. Кабінет міністрів безпеки вищого рівня Ізраїлю незабаром проведе засідання на тлі раптової атаки ХАМАС.

Раніше ми писали: ХАМАС атакував Ізраїль зранку 7 жовтня, випустивши по країні шквал ракет