Тимчасовий бюджет США без допомоги Україні – в МЗС пояснили, чого чекати

У США схвалили законопроєкт про бюджетне фінансування терміном на 45 днів без допомоги Україні – аби уникнути «шатдауну» 1 жовтня. В МЗС України пояснили, чого тепер чекати.

Ухвалення в США тимчасового бюджету країни, який не включає виділення коштів Україні, не зупинить надходження допомоги, яка була оголошена раніше. Київ зараз працює із Вашингтоном, обговорюючи подальші кроки.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ України, «шатдаун» американського уряду міг би мати негативний вплив на здійснення поточних програм для Києва.

Про це 1 жовтня заявив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко, передає НСН.

Він розповів, що Штати раніше виділили близько 1,6 млрд дол. на оборонку та 1,23 млрд дол. прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні й енергетичні проєкти. Надходження допомоги до України, яку було оголошено раніше, зупинено не буде.

Зараз українська влада активно працює з американськими партнерами, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні, написав Ніколенко.

Він додав, що у Штатах продовжуються внутрішньополітичні дискусії, пов’язані з американським політичним процесом. Однак підтримка нашої країни, як запевнив дипломат, залишається і в адміністрації, і в обох партіях і палатах Конгресу США.

Читайте ще: Шатдаун у США не стався, але що буде з підтримкою України? Байден зробив заяву