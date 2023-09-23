Байден пообіцяв Зеленському невелику партію ракет ATACMS – що відомо

Президент США Джо Байден повідомив українському колезі Володимиру Зеленському, що Київ уперше отримає партію ракет ATACMS. Наразі це буде «невелика кількість».

Про це пише NBC News із посиланням на трьох посадовців США та офіційного представника Конгресу, передає НСН.

Джерела видання не уточнили, коли будуть доставлені ракети або коли зроблять публічне оголошення.

Посадовець Конгресу сказав NBC, що досі тривають дебати щодо типу ракет, які будуть відправлені, і скільки їх буде доставлено в Україну.

Тим часом Washington Post пише, що адміністрація Байдена «близька до рішення» надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

За даними WP, міжвідомчі дискусії про передання ATACMS перейшли з комітету представників усіх агентств національної безпеки до головного комітету за участю керівників цих агентств. Процес завершиться рішенням президента Байдена.

ATACMS з касетним озброєнням із радіусом дії до 466 км, залежно від модифікації, можуть дозволити Україні завдавати ударів по командних пунктах, складах боєприпасів і маршрутах матеріально-технічного забезпечення далеко за російськими лініями фронту та окопаними оборонними спорудами. Україна за підтримки низки законодавців США з минулого року просила ATACMS.

Ракет ATACMS з касетним озброєнням на складах Пентагону більше, ніж тих, що оснащені однією «унітарною» боєголовкою. За даними Міноборони США за 2018 рік, з орієнтовного 2500 ракет, деякі з яких виготовлені на початку 1990-х, невідома кількість була переобладнана унітарними боєголовками. Згодом ЗМІ дізналися, що ще невизначену кількість таких ракет переобладнали касетними боєголовками.

Перед зустріччю Байдена з президентом України Володимиром Зеленським радник з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що Байден «постійно говорить» з американськими військовими, союзниками та Україною «про те, що потрібно на полі бою на будь-якій фазі війни», а також про те, що Сполучені Штати можуть надати, одночасно гарантуючи власну боєздатність.

Пентагон відмовився назвати кількість унітарних боєголовок ATACMS в арсеналі США. Компанія-виробник цих ракет Lockheed Martin укладає контракт на виробництво 500 ATACMS на рік, усі вони призначені для продажу за кордоном.

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