Негайно надати Україні ракети ATACMS, інакше США доведеться воювати з Росією: звернення до Байдена

Четверо американських сенаторів закликали президента САША Джона Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS. Про це повідомляє Bloomberg, передає НСН.

Четверо високопоставлених сенаторів від Республіканської партії на тлі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США закликали президента Джо Байдена надати ЗСУ вказане озброєння. За словами сенаторів, для цієї військової допомоги піде лише невелика частина американського арсеналу, який є у наявності. Це не несе ризику для власного бойового потенціалу США.

Україна значно послабила бойову міць росії, і їй потрібна лише невелика частина наших запасів ATACMS, — заявили сенатори.

Вони вважають, що недавній удар по військово-морському порту Севастополя чітко продемонстрував бойову ефективність такої зброї. З іншого боку всяка додаткова затримка ще більше підірве інтереси нацбезпеки США та розширить “цей конфлікт”.

Тим часом представник адміністрації президента США додав, що під час візиту Зеленського до Вашингтона оголосять про додаткові поставки зброї, але ракет ATAMCS у цьому списку немає.

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Зі свого боку колишній віце-президент США Майк Пенс також попередив, що війська США у найближчій перспективі можуть зустрітися на полі бою із армією РФ. За його словами, якщо путінський режим досягне успіхів в Україні, то він, швидше за все, на цьому не зупиниться і вторгнеться на територію однієї з країн НАТО, що автоматично змусить США до військового втручання.

Я переконаний, що якщо українські військові не зупинять та не відіб’ють російське вторгнення, то дуже скоро нашим чоловікам і жінкам у військовій формі доведеться іти і боронити одну з країн у відповідності зі статутом НАТО. Я в цьому переконаний. Будь то Естонія, Латвия, Литва, Польша, – заявив Пенс

Він також виступив за надання Києву більшої допомоги:

Дайте Україні ресурси, які потрібні, щоб битися, перемогти і відкинути російську армію назад… Тому що це в наших інтересах, і я думаю, що, в кінцевому рахунку, це в інтересах світу і безпеки у всьому світі , – сказав політик

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