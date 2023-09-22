США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн – що в нього входить

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні розміром 325 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США, передає НСН.

Він включатиме касетні боєприпаси, системи протиповітряної оборони малої дальності, протитанкову зброю та інше.

Загалом пакет містить:

ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети 50-го калібру для протидії безпілотникам

155-мм артилерійські снаряди, включно з касетними DPICM;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Зазначається, що це вже 47 пакет військової допомоги, наданий Україні із запасів Пентагону із серпня 2021 року. Загальна допомога вже сягнула 46 мільярдів доларів США.

Водночас Байден зазначив, що перші танки Abrams надійдуть до України наступного тижня, передає «Суспільне».

Також він наголосив, що США перед зимою зосередяться на посиленні української системи протиповітряної оборони.

«Ми концентруємося на зміцненні української системи протиповітряної оборони, щоб захистити тепло й світло у найхолодніші дні року. Це означає, що ми передамо другу батарею протиповітряної оборони HAWK з її постійним постачанням щомісяця упродовж зими», зазначив президент США.

Зазначимо, що Вашингтон оголосив про надання нового пакета допомоги під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

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