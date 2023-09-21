Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілись у Нью-Йорку з литовським колегою Гітанасом Науседою. Лідери країн обговорили транзит зерна.

Про це повідомляє НСН із посиланням на LRT.

“Заради спільної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії – розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше”, сказав литовський лідер.

За словами Науседи, місце Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.

“У цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту. Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом, суспільні розбіжності, незалежно від причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають пропаганді противника”, сказав він.

Науседа також поговорив із президентами України та Польщі про полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск.

Суперечки між Польщею та Україною розгорілися після того, як Варшава продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції, незважаючи на те, що Євросоюз зняв власні обмеження.

20 вересня президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда не змогли зустрітись у Нью-Йорку через зміни у порядку денному на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Серед тем розмови мала бути заборона на імпорт українського зерна.

Пізніше стало відомо, що МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву президента Зеленського про те що, «дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер».

Оскільки розбіжності між Варшавою та Києвом загострилися, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у середу, що Польща більше не постачає зброю Україні, оскільки вона прагне забезпечити себе сучасними озброєннями.

Представник уряду Польщі Петр Мюллер зазначив, що Польща здійснює лише заздалегідь узгоджені постачання амуніції та озброєння, у тому числі за контрактами, підписаними з Україною.

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