Виступ Зеленського на Раді безпеки ООН намагався зірвати постпред РФ – подробиці

Постпред РФ в Організації об’єднаних націй Василь Небензя намагався чотири рази перебити голову Радбезу, щоб зірвати виступ Зеленського на Раді безпеки ООН

Василь Небензя намагався зірвати виступ Зеленського на Раді безпеки ООН, однак у представника Кремля нічого не вийшло.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Bild.

На засіданні головував прем’єр-міністр Албанії Еді Рама. Він виступив зі вступною промовою і вирішив надати слово генсеку ООН, а потім президенту України.

Але постпред РФ Василь Небензя втрутився, заявивши, що спочатку мають виступити члени Радбезу ООН, а лише потім Зеленський, інакше “засідання перетвориться на спектакль одного актора”.

Рама відповів, що порядок слухань узгоджено іншими учасниками засідання. Небензя знову перервав його, виступивши проти і звинувативши Раму в тому, що той виносить “політичні оцінки” як прем’єр Албанії, а не як голова Радбезу.

Прем’єр-міністр Албанії парирував, що Небензя сам спровокував його на це. Загалом постпред РФ чотири рази просив слова, намагаючись не допустити виступу Зеленського, але Рама стояв на своєму.

У межах 5 попередніх засідань Ради безпеки, у яких брав участь Зеленський, він виступав раніше за членів Ради безпеки.

Він запевнив російських колег у тому, що це не спецоперація албанського голови. Це всього-на-всього продовження добре встановленої традиції та практики.

Глава України подякував Рамі за таке принципове керівництво в Радбезі ООН.

Dear @EdiRamaal, today at the UNSC you showed the world how to correctly handle Russia, its lies, and its hypocrisy. I thank you for steering the Presidency in such a principled manner. pic.twitter.com/0wKca8xZon

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2023