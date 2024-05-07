За поширення інформації про пересування ТЦК під час роботи українцям загрожує кримінальна відповідальність

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на допис Хмельницького ТЦК.

“Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян – призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету ЗСУ у суспільстві”, – йдеться у повідомленні.

За поширення інформації про пересування ТЦК українцям загрожує кримінальна відповідальність – подробиці

Пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП зазначили, що такі діяння містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період), які виражаються у втручанні в цю діяльність, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями, прийняття тактичних чи стратегічних рішень керівництвом чи особовим складом зазначених підрозділів задля ускладнення або унеможливлення здійснення законної діяльності ЗСУ та іншими військовими формуваннями або істотному зниженні її ефективності,

Українців попереджають, що за поширення інформації щодо роботи ТЦК, передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

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