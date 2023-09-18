Чи віддасть Україна росії землі в “обмін на мир” – відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський відповів на питання, чи віддасть Україна росії землі в “обмін на мир”

Президент наголосив, що в разі “миру” на обмін територій він зрадить сім’ї всіх героїв України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що “мир” в обмін на території був би зрадою пам’яті тих, хто загинув, захищаючи Україну, її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Про це глава держави сказав в ефірі американського каналу CBS, передає НСН.

“Ні. Це наша територія”, – відповів Зеленський.

Чи віддасть Україна росії землі в “обмін на мир”?

Ведучий уточнив: “Вам потрібна вся [територія]? Включно з Кримом?” На що Зеленський відповів, що тиждень тому нагороджував чергові 24 родини загиблих військовослужбовців: “І я нагороджував Героїв України. А гинуть не тільки Герої України. Різні. Всі герої для мене. Що я маю їм сказати? Що всі вони загинули, щоб ми тепер сказали: “Та гаразд, забирайте”. Все, що я можу їм дати – це перемога”.

Президент наголосив, що в разі “миру” на обмін територій він зрадить сім’ї всіх героїв України.

“Я просто їх зраджу”, – відповів Зеленський.

“Мир в обмін на території”

В Альянсі раніше зробили заяву, що Україна може вступити до НАТО за умови, якщо віддасть Росії частину своєї території.

В НАТО слова посадовця альянсу Стіана Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ до Альянсу назвали помилкою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що єдиною умовою, за якої можуть відбуватися переговори про мир, є Формула миру.

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