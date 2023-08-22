Ті, хто не розуміє сенс політики героїв, мають бути замінені – заява Зеленського

Українські посадовці, які не розуміють сенс політики героїв, мають бути замінені. Адже все в нашій країні має стати помічником ветерана

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час ветеранського форуму, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що все в політиці героїв має бути таким, що допомогти людям жити.

“Будь-який посадовець, який цього не розуміє, має бути замінений. Будь-яка регуляція, яка затягує час, повинна бути спрощена. Все в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана. Як на сьогодні є помічником воїнів”, – сказав президент.

Зеленський додав, що всі ті ініціативи держави, громадськості, бізнесу та самих ветеранів, і всі ті, які направлені на кращу якість української політики героїв, на інтеграцію для допомоги ветеранам – повинні бути реалізовані.

Ті, хто не розуміє сенс політики героїв, мають бути замінені – Зеленський

Президент також розповів, коли він очікує на перший результат політики героїв.

“Попереду Покрова. День захисників і захисниць України. Саме у цей день маємо побачити, оцінити результат, перший вагомий результат впровадження політики героїв та вирішення тих проблем, про які говоритимуть зокрема сьогодні на форумі. Я впевнений, що результат буде. Має бути”, – сказав Зеленський.

Політика героїв

На День Конституції Зеленський анонсував запровадження політики героїв в Україні. Він окреслив десять пунктів впровадження також політики, серед яких – інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя, реальний національний стандарт безбар’єрності, ментальна реабілітація, доступ ветеранів до державної служби.

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