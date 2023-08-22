5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

53
Тег:
SocЕкономіка
53

Хто із ветеранів має право на виплату до Дня Незалежності – пояснення ПФУ

Журналіст
Хто із ветеранів має право на виплату до Дня Незалежності – пояснення ПФУ
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

У Пенсійному фонді України відповіли, чи можна отримати виплату до Дня Незалежності, якщо є статус УБД, але немає пенсії

Колишні військовослужбовці, які не є пенсіонерами, але мають статус учасника бойових дій, також мають право на одноразову допомогу до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, інформує НСН.

Так, згідно з постановою Кабміну №754 від 21 липня 2023 року “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань”, одержувачами цієї грошової виплати є також і ветерани війни, які не є пенсіонерами і не перебувають на службі.

Для того, щоб отримати виплати до Дня Незалежності, такі особи повинні до 24 серпня поточного року включно можуть звернутися до органів ПФУ та отримати її до 1 листопада поточного року.

У ПФУ пояснили, хто із ветеранів має право на виплату до Дня Незалежності

Хто із ветеранів має право на виплату до Дня Незалежності – пояснення ПФУ

Ще новини України: Виплати ветеранам війни – Кабмін визначив суму разової допомоги до Дня Незалежності

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×