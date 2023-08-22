У Пенсійному фонді України відповіли, чи можна отримати виплату до Дня Незалежності, якщо є статус УБД, але немає пенсії

Колишні військовослужбовці, які не є пенсіонерами, але мають статус учасника бойових дій, також мають право на одноразову допомогу до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, інформує НСН.

Так, згідно з постановою Кабміну №754 від 21 липня 2023 року “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань”, одержувачами цієї грошової виплати є також і ветерани війни, які не є пенсіонерами і не перебувають на службі.

Для того, щоб отримати виплати до Дня Незалежності, такі особи повинні до 24 серпня поточного року включно можуть звернутися до органів ПФУ та отримати її до 1 листопада поточного року.

У ПФУ пояснили, хто із ветеранів має право на виплату до Дня Незалежності

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