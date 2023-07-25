Чи можна сплачувати пенсійний внесок за ув’язнених – відповіли у ПФУ

Українцям пояснили, чи можна сплачувати пенсійний внесок за ув’язнених осіб

У Пенсійному фонді України відповіли, чи можна сплачувати добровільний пенсійний внесок за ув’язнену особу.

Про це повідомила прес-служба ПФУ у відповідь на запитання читачів у Фейсбук, передає НСН.

Чи можна сплачувати пенсійний внесок за ув’язнених

Так, у Пенсійному фонді уточнили, що сплачувати добровільні страхові внески можна за будь-яку людину, яка:

досягла 16-річного віку;

не є пенсіонером;

значиться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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Заходами примусового виконання рішення суду у тому числі є звернення на заробітну плату, пенсію, стипендію, інший дохід боржника.

Утримання таких виплат здійснюється у разі відсутності у боржника коштів на рахунках у банках або інших фінансових установах, відсутності або недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі сум, що підлягають стягненню, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

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