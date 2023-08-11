Володимир Зеленський заявив, що в Україні звільнять всіх обласних воєнкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах

Про це повыдомляэ НСН з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Президент провів засідання Ради національної безпеки, на якому заслухав доповіді від ДБР, СБУ, МВС, Генерального прокурора, НАЗК та НАБУ.

“Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів». 33 підозри. Обласні “воєнкоми”, міські, районні. Працівники ВЛК. Інші посадові особи. Зловживання в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою – хіба що в цьому різниця. Цинізм усюди однаковий”, – заявив Зеленський.

За його словами, по результатам засідання було прийнято рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів. На думку президента, керувати військкоматами мають військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму.

В Україні звільнять всіх обласних воєнкомів – заява Зеленського

“Їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначеннями нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України. Кожен “воєнком”, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність. Цілком справедливу. Повну”, – сказав президент.

Він також зауважив, що ті воєнкоми й посадовці, які мають погони, але щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення у випадку, якщо вони хочуть зберегти звання та довести свою гідність мають відправитись на фронт.

“Підкреслю: армія не є й ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони й вигоду, точно – під суд”, – завершив він.

Скандали з воєнкомами

Як відомо, в Україні останній місяць з’являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу “білих квитків”. Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Також правоохоронці з’ясували, що воєнком Дніпропетровської області під час повномасштабної війни РФ проти України оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

Раніше голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що йде перевірка способу життя 135 воєнкомів, й у більшості з них не виявили дорогого майна.

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