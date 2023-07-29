Ексзаступника глави ОП Тимошенка звинувачують у зловживанні повноваженнями. Він грозить судом

НАЗК звинувачує ексзаступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка у використанні повноважень в особистих інтересах. Той каже, що звертатиметься до суду.

Про це пише УП, передає НСН.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративні правопорушення ексзаступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка.

Як повідомили в НАЗК, перевірка встановила, що Тимошенко використовував повноваження у особистих інтересах і відправив за кордон свого підлеглого, щоб той оформив візи Тимошенку та його сину.

“Під час перевірки НАЗК встановлено, що посадовець використовував повноваження у особистих інтересах та двічі порушив визначені законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище”, повідомляє НАЗК.

Зокрема, обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження.

Однак виявилося, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого було оформлення віз Тимошенку та його сину.

Крім того, Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі “Emili Resort”, двічі з яких – разом з дружиною і сином. Підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тис. грн він не зміг.

Також влітку 2022 року він отримав безкоштовні послуги з прокату Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.

На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення Тимошенка.

Повідомляється, що ексзаступник Єрмака не з’явився до НАЗК для вручення протоколу.

Йому направили офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, але, попри обіцянку прибути до агентства, Тимошенко не з’явився.

НАЗК надішле йому протокол для ознайомлення поштою.

Пізніше Тимошенко повідомив УП, що він відповів на всі запити НАЗК і надав договори та чеки.

“Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року. І тут, після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчує всі перевірки і вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту”, наголосив Кирило Тимошенко.

Ще новини України: Мер Дніпра Філатов різко відповів мешканцям зруйнованого ЖК і заявив, що більше не буде балотуватися