В Україні запроваджують нову традицію вшанування полеглих Героїв. У рамках акції “Калина пам’яті” калинові алеї планують висадити на території всіх освітніх закладів країни

Платформа пам’яті “Меморіал” започатковує нову традицію вшанування полеглих Героїв до Дня захисників і захисниць України.

Про це розповідає НСН з посиланням на mycity.one.

Впроваджують нову акцію “Калина пам’яті”, в рамках якої планують висадити на території всіх освітніх закладів країни калинові алеї.

Кожен кущ символізуватиме одну загиблу людину, яка віддала своє життя за Україну. Для реалізації задуму команда платформи “Меморіал” запустила краудфандингову кампанію. Планують зібрати 72 тисячі гривень.

В Україні з’явиться нова традиція вшанування полеглих Героїв “Калина пам’яті”

За словами організаторів, цих грошей вистачить, щоб забезпечити саджанцями, інформаційними таблицями та буклетами про догляд за калиною 50 освітніх закладів у різних куточках країни. Логістичні витрати забезпечить “Нова пошта”, яка підтримала ідею.

“Наша команда вірить, що акція “Калина пам’яті” допоможе зберегти спогади про всіх полеглих Героїв. Ми зможемо залучити наших дітей до традицій вшанування, підтримаємо учнів та освітян, які втратили найдорожчих. Нам дуже важлива підтримка, адже це не лише можливість реалізувати задум, але й спільне творення традицій, тих, які для нас усіх актуальні і важливі, які зроблять нас міцнішими”, ‒ зазначила шеф-редактор “Меморіалу” Анастасія Абрамець.

На першому етапі збиратимуть кошти на реалізацію ідеї. Водночас команда платформи шукає освітні заклади, які хочуть взяти участь у “Калині пам’яті”. Подати заявку на участь може кожен державний чи приватний освітній заклад України. Для цього представникам адміністрації закладу достатньо заповнити форму та очікувати на відповідь.

Якщо заплановану суму вдасться зібрати, то “Меморіал” забезпечить матеріалами для проведення акції 50 освітніх закладів. Якщо ж зібрана сума буде більшою, то участь в ініціативі зможе взяти більше шкіл.

29 вересня о 9:00, напередодні 1 жовтня, Дня захисників і захисниць України, учні разом із учителями висадять калинову алею на подвір’ях своїх освітніх закладів.

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