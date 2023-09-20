Дуда відмінив зустріч із Зеленським у Нью-Йорку і порівняв Україну з потопельником – подробиці

Президент Польщі Анджей Дуда відмінив зустріч із Володимиром Зеленським у Нью-Йорку і порівняв дії України із ситуацією потопельника, який хапається за соломинку.

На тлі суперечок щодо імпорту українського зерна президент Польщі Анджей Дуда закликав Київ пам’ятати про надану допомогу та порівняв Україну з потопельником. Він заявив, що в питанні сільгосппродукції твердо захищатиме інтереси польських фермерів.

Про це він сказав після виступу на Генасамблеї ООН під час пресконференції в Нью-Йорку, передає НСН з посиланням на Польське радіо.

В ході пресконференції Анджей Дуда прокоментував, чому не зустрівся з президентом України. За його словами, це сталося через зміни у графіку, оскільки зустрічі тривали довше, ніж планувалося. Він висловив сподівання, що розмова відбудеться пізніше.

«Наразі це знято з порядку денного», сказав Дуда.

Щодо питання імпорту зерна, польський лідер зазначив, що його країна намагається максимально допомогти Україні, але повинна відстоювати інтереси своїх фермерів.

Також Дуда нагадав, що Польща не закрила свої кордони для українського зерна, а встановила транспортні коридори, завдяки яким Україна зараз провозить через Польщу вдвічі більше зерна, ніж навесні цього року. При цьому польський президент закликав Україну до вдячності.

«Було б добре, щоб Україна пам’ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам’ятала, що ми також є транзитною країною для України», цитує слова Дуди Обозреватель з посиланням на польські ЗМІ.

Також Анджей Дуда звинуватив український бізнес у тому, що він намагається діяти на шкоду польським партнерам, і певні “бізнес-кола” хочуть якнайшвидше продати зерно за якнайнижчою ціною.

«Ми повинні від цього захищатися. Я б порівняв це з чимось на кшталт потопельника. Людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину, вона може просто втопити рятівника», сказав Дуда.

Він додав, що Польща повинна діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник заподіяв їй шкоду.

«Тому, що якщо потопельник завдасть нам шкоди і втопить нас, він позбудеться допомоги», заявив польський президент.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда 19 вересня мали зустрітися у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН, щоб обговорити питання щодо українського зерна.

Також повідомлялось, що попри рішення Європейської комісії скасувати з 15 вересня обмеження на ввезення українського зерна, Польща продовжила заборону. До неї приєдналась Угорщина та Словаччина.

Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини. У відповідь ці три країни заявили, що припиняють участь у роботі координаційної платформи з українського зерна у Брюсселі.

Крім того, Польща може заблокувати вступ України до ЄС через “зернове” питання. Про це заявив міністр аграрної політики Телюс.

Читайте ще: Пільги для українських біженців у Польщі можуть скасувати – що відомо