Пільги для українських біженців у Польщі можуть скасувати – що відомо

Положення про пільги для українських біженців у Польщі втрачають чинність на початку наступного року, а рішення про їх продовження ще не приймалося

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє НСН з посиланням на businessinsider.com.pl.

В ефірі Polsat News політика запитали про соціальні виплати громадянам України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Пільги для українських біженців у Польщі можуть скасувати

“Регламент є тимчасовим і втрачає чинність на початку наступного року. Ніщо не є постійним, лише на період триваючого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року. На даний момент немає рішення про продовження тих речей, які є в законі”, – сказав речник уряду.

На його думку, “ці положення не будуть розширені значною мірою”. Він вказав на необхідність ширшого залучення міжнародної спільноти до допомоги громадянам України, які перебувають за межами своєї країни.

З початку повномасштабного вторгнення Польща запровадила широку програму підтримки біженців із України: одноразові виплати новоприбулим 300 злотих (2550 грн), безкоштовне житло і харчування упродовж 120 днів, безкоштовна медицина та освіта для дітей, доступ до ринку праці. Також – щомісячні виплати для дітей до 18 років у 500 злотих (4250 грн)та інші види “дитячої” допомоги.

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