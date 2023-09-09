25% мешканців Польщі змінили своє ставлення до українських біженців – дослідження

25% мешканців Польщі – тобто кожен четвертий поляк – змінили своє ставлення до українських біженців. Про це свідчать результати опитування, передає з посиланням на one.ua НСН.

Нове опитування, проведене серед мешканців Польщі, показало, що ставлення місцевого населення до біженців з України дещо змінилося.

Компанія Personal Service опублікувала результати нового дослідження під час Економічного Форуму, що відбувся у польському місті Карпач. Згідно з його результатами, 56 відсотків опитаних не змінили свою думку щодо українців за останній рік. Однак кожен четвертий респондент заявив, що став дещо гірше ставитись до українських біженців.

26 відсотків респондентів визнають погіршення ставлення до українців. Найчастіше на це вказують 25-34-річні респонденти (33 відсотки) та люди віком 18-24 та 35-44 років (по 30 відсотків), – додають автори дослідження.

Вони також зазначили, що негативні настрої серед поляків стали зустрічатися частіше, якщо порівнювати із початком 2023 року. Тоді лише 14 відсотків учасників опитування зізналися у негативному ставленні до українців. А нове дослідження показало, що зараз людей із такою думкою вже 17 відсотків.

Чому змінилося ставлення до українських біженців

Найчастіше причиною негативного ставлення є високі вимоги до допомоги від Польщі. 67 відсотків респондентів дали таку відповідь. 36 відсотків опитаних вважають, що українці отримують дуже багато соціальної допомоги, і вона надається їм надто довгий період часу. А 14 відсотків поляків бояться, що допомога Україні може призвести до прямого конфлікту Польщі з РФ.

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