ЗМІ звинуватили українців у нападі на поляків у Варшаві, але нападники виявилися грузинами, передає НСН, посилаючись на низку джерел.

ЗМІ звинуватили українців у нападі на поляків у Варшаві

У ніч з 24 на 25 серпня у Варшаві група молоді, яка нібито була з України напала на групу поляків за відмову вигукнути “Слава Україні”. Про це повідомило, зокрема, видання WolnośćTV.

У статті стверджується, що група українських молодиків напала на поляків за те, що вони відмовились сказати “Слава Україні”. Нападників було 12 осіб віком від 19 до 22 років. Ймовірно, вони святкували День Незалежності України, бо були з українськими прапорами. Один з поляків запропонував відповідати у відповідь “Слава Польщі”, але це не влаштувало молодиків, тому почалася бійка.

Польська газета Gazeta Stonoga публікує відео інциденту і повідомляє, що внаслідок бійки постраждало 8 поляків, з яких одного студента госпіталізували. При цьому поліція, яка прибула на місце подій, записала нападників та відпустила їх.

Dzisiejszej nocy ok godz.00:57 do ośmio osobowej grupy polskiej młodzieży bawiącej się na bulwarach wiślanych (19-22 lata) podeszła grupa 12 osób podających się za Ukraińców.

Zażądali od biesiadników aby kolejno ustawiali się i wykrzykiwali hasło “slava Ukrainie”. Polacy odmówili… pic.twitter.com/pnW4t2Pl2K — Gazeta Stonoga (@GazetaStonoga) August 25, 2023

Нападники виявилися грузинами

Головне управління поліції у Варшаві прокоментувало бійку у столиці. Правоохоронці підтвердили, що інцидент дійсно мав місце в ніч з 24 на 25 серпня. Поліцейські були на місці подій через кілька хвилин після повідомлення про агресивну групу чоловіків.

“Усього було ідентифіковано 13 осіб, зокрема громадяни Грузії, які вважаються нападниками. Серед них громадян України не було”, — заявили правоохоронці.

Також на місце бійки приїжджала «швидка», проте ніхто не звертався по допомогу. Через оприлюднення відео бійки в соцмережах, яке свідчить про можливий злочин, справу почав розслідувати 1 районний відділок поліції Варшави. Однак наразі ніхто з учасників інциденту не подавав заяв.

Stanowisko Komendy Stołecznej Policji dotyczące zdarzenia na Bulwarach Wiślanych w nocy z 24 na 25 sierpnia br. pic.twitter.com/p4pdHn3Deq — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 26, 2023

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