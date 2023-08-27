5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

6
Тег:
Події
6

ЗМІ звинуватили українців у нападі на поляків у Варшаві, але нападники виявилися грузинами

Адмін сайту
ЗМІ звинуватили українців у нападі на поляків у Варшаві, але нападники виявилися грузинами
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

ЗМІ звинуватили українців у нападі на поляків у Варшаві, але нападники виявилися грузинами, передає НСН, посилаючись на низку джерел.

ЗМІ звинуватили українців у нападі на поляків у Варшаві

У ніч з 24 на 25 серпня у Варшаві група молоді, яка нібито була з України напала на групу поляків за відмову вигукнути “Слава Україні”. Про це повідомило, зокрема, видання WolnośćTV.

У статті стверджується, що група українських молодиків напала на поляків за те, що вони відмовились сказати “Слава Україні”. Нападників було 12 осіб віком від 19 до 22 років. Ймовірно, вони святкували День Незалежності України, бо були з українськими прапорами. Один з поляків запропонував відповідати у відповідь “Слава Польщі”, але це не влаштувало молодиків, тому почалася бійка.

Польська газета Gazeta Stonoga публікує відео інциденту і повідомляє, що внаслідок бійки постраждало 8 поляків, з яких одного студента госпіталізували. При цьому поліція, яка прибула на місце подій, записала нападників та відпустила їх.

Нападники виявилися грузинами

Головне управління поліції у Варшаві прокоментувало бійку у столиці. Правоохоронці підтвердили, що інцидент дійсно мав місце в ніч з 24 на 25 серпня. Поліцейські були на місці подій через кілька хвилин після повідомлення про агресивну групу чоловіків.

“Усього було ідентифіковано 13 осіб, зокрема громадяни Грузії, які вважаються нападниками. Серед них громадян України не було”, — заявили правоохоронці.

Також на місце бійки приїжджала «швидка», проте ніхто не звертався по допомогу. Через оприлюднення відео бійки в соцмережах, яке свідчить про можливий злочин, справу почав розслідувати 1 районний відділок поліції Варшави. Однак наразі ніхто з учасників інциденту не подавав заяв.

Ще новини України і світу: У Чехії українець зґвалтував і намагався вбити 15-річну дівчину. Подія спровокувала хвилю ненависті до українців

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×