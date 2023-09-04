80 тисяч українських чоловіків можуть ховатися від мобілізації у Польщі – їх вже почали екстрадувати

80 тисяч українських чоловіків можуть ховатися від мобілізації у Польщі. Вони перетнули кордон і «зникли». Республіка Польща вже почала екстрадувати ухилянтів. Про це пише польське видання Rzeczpospolita, передає НСН.

У матеріалі зазначається, що, згідно із даними Штабу прикордонної служби, підготовленими для Rzeczpospolita, з 24 лютого минулого року до 31 серпня цього року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, при цьому відомо, що виїхало з України – майже 2,8 мільйона українців.

80 тисяч українських чоловіків можуть ховатися від мобілізації у Польщі

Отже, вірогідно, 80 тисяч українських чоловіків призовного віку в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та зникли

Одна людина могла перетинати кордон навіть кілька сотень разів, – зазначає речниця штабу прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська. – Але після вирахування виїздів із прибуттів у Польщі залишається близько 80 тисяч.

Це українці, які потенційно підлягають мобілізації у себе на Батьківщині. Скільки з них справді відповідають вимогам звільнення від служби – невідомо.

Це важлива цифра для України, тому що ці люди могли б бути мобілізовані і збільшити лави наших Збройних Сил, тим самим зміцнити нашу обороноздатність і безпеку», – сказав Федір Веніславський з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України

Він не виключає, що за кримінальними справами українська прокуратура може переслідувати своїх громадян за кордоном. Деякі з них нелегально втекли через т. зв. зелений кордон, а у Дніпрі регулярно затримують посередників, які займаються такою практикою.

Щоб ввезти таких чоловіків в країну, Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них.

Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції – прим. авт.) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд, – повідомляє інспектор Маріуш Цярка, речник Головного управління поліції.

Польща вже екстрадувала до Києва громадян України

Згідно з інформацією, яку «Rzeczpospolita» отримала від Прикордонної служби, Польща, згідно з угодою з Україною, вже видворила громадян цієї країни, які переправляють нелегалів до Європи.

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