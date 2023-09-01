Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації, можуть екстрадувати до України.

Про це Давид Арахамія сказав в етері телемарафону “Єдині новини”, передає НСН з посиланням на ТСН.

В Україні заговорили про екстрадицію ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон

За словами Арахамії, військовозобов’язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.

Арахамія зазначив, що перевірки ВЛК та ТЦК і СП виявили ряд порушень і фактів корупції. Він наголосив, що окрім тих, хто отримував хабарі, є ще ті, хто їх давав.

За його словами, спочатку будуть проводити попередній аналіз, який займатиме декілька місяців. Якщо хтось корумпував якогось посадовця, то згідно із законодавством відповідальність несуть обидві сторони. Правоохоронці будуть працювати над тим, аби легалізувати докази й висувати обвинувачення.

“Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно законам за дачу хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації”, сказав нардеп.

Давид Арахамія зазначив, що складно притягнути до відповідальності тих ухилянтів, які виїхали з України. Проте таких людей можна екстрадувати до України та покарати їх за порушення.

“Є питання важливе, яким чином притягати людей, які вже виїхали вже. До них дотягнутися прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги і в будь-якої фактично (окрім Росії) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність”, пояснив він.

Раніше ми писали, що міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чи буде посилення мобілізації в Україні найближчим часом.

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