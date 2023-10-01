Шатдаун у США не стався, але що буде з підтримкою України? Байден зробив заяву

Шатдаун у США не стався, принаймні поки що. Ухвалено бюджет для фінансування американських урядових органів терміном на 45 днів – тобто шатдаун відтерміновано до 17 листопада. Але в ухваленому бюджеті немає допомоги Україні. НСН розповість, що про це відомо.

Що таке шатдаун?

Шатдаун – це часткове призупинення роботи уряду.

У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун (англійською буквально — “закриття”) настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування цих органів.

У США, на відміну від України, немає єдиного закону про бюджет. Для фінансування відомств чи програм потрібні різні законопроєкти, усього їх 12. Часто на їхнє погодження між обома палатами й Білим домом йде багато часу. Тому зазвичай до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік — усі їх не ухвалюють.

На цей випадок існує практика ухвалення резолюції про продовження фінансування (continuing resolution) — документа, який зберігає федеральне фінансування на рівні минулого року на визначений термін, плюс — може передбачати додаткові кошти на окремі програми.

Якщо Білий дім і Конгрес (або й конгресмени між собою) не можуть погодити й continuing resolution, з 00:01 1 жовтня (07:01 за Києвом) у США настає шатдаун.

Що відбувається у разі шатдауну

Більшість працівників федеральних органів влади йдуть у вимушений неоплачуваний простій. Залишаються на роботі лише ті, хто залучений до критично важливих сфер — наприклад, правоохоронці та авіадиспетчери. Вони теж не отримують платні, але після завершення шатдауну всім виплачують зарплату за роботу під час нього. Деякі федеральні виплати, як-то соцстрахування, на час шатдауну не припиняються.

Федеральні суди США теж не припиняють роботу одразу: в них є резервне фінансування за рахунок судових зборів. Але й воно не нескінченне: приміром, нині цих грошей вистачить на два тижні роботи.

Що ж до суто економічних наслідків шатдауну, йдеться про втрачені робочі години, а також про скорочення рівня економічної активності. Наприклад, у 2018-2019 роках шатдаун призвів до 11 мільярдів доларів збитків.

Як часто у США відбуваються шатдауни

У перші два століття Сполучених Штатів шатдаунів не було взагалі. З 1976 року — двадцять один, але тільки чотири з них тривали понад добу.

Найдовший в історії США 34-денний шатдаун тривав у 2018-2019 роках за президентства Дональда Трампа. Його викликало небажання Демократичної партії давати 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Трамп зрештою погодився відкликати вимогу про фінансування.

Чому загроза шатдауну виникла цього разу

Через посилення позицій ультраправого крила Республіканської партії на останніх проміжних виборах до Конгресу.

У Палаті представників республіканці мають незначну перевагу — 221 проти 212 (для більшості потрібно 218 голосів). З них кілька десятків дотримуються крайніх трампістських позицій.

Ультраправі республіканці в Палаті представників виступають проти додаткових витрат. Це стосується витрат і на допомогу Україні.

У грудні 2022 року ще попередній Конгрес, де в обох палатах переважали демократи, схвалив 45 мільярдів доларів військової допомоги Україні та союзникам. Влітку ці кошти почали вичерпуватись.

Ще в серпні, коли федеральні кошти почали вичерпуватись, Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткові 40 мільярдів доларів фінансування до кінця року, з яких 24 мільярди мали піти на допомогу Україні та пов’язані з нею видатки.

Але ця пропозиція зрештою застрягла в Палаті представників через спротив ультраправих. Вони проти додаткової допомоги Україні й натомість хочуть схвалити довгострокові бюджетні законопроєкти з урізаними федеральними видатками — що тільки збільшило ризик шатдауну, оскільки контрольований демократами Сенат виступає проти.

Крім того, “трампісти” вимагають більшої підзвітності стосовно допомоги, яку Україна вже отримала.

Щоб вийти з глухого кута, Сенат запропонував власну continuing resolution терміном до середини листопада, де для України передбачені понад 6,1 мільярда доларів, зокрема 4,5 мільярда на оборонні видатки й 1,6 мільярда — на економічну підтримку. Але, на жаль, в Палаті представників голосів не знайшлося навіть на такий компроміс.

Отже, шатдаун у США не стався

Конгрес затвердив проєкт фінансування уряду США на 45 днів. Спочатку законопроєкт про короткострокові витрати підтримала Палата представників, після чого його було направлено до Сенату. Сенатори також проголосували за проєкт більшістю голосів. Згодом документ підписав президент США Джо Байден.

Як заявили у Білому домі, президент США Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, який дозволить запобігти закриттю уряду. Це сталося всього за декілька годин до того, коли фінансування федеральних агентств мало закінчитися.

Законопроєкт відтерміновує можливий шатдаун до 17 листопада. Він включає фінансування на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не допомогу Україні у війні проти Росії.

Заява Байдена

Підписавши тимчасовий законопроєет, президент США Джо Байден заявив, що його країна за жодних обставин не повинна переривати підтримку України у війні з РФ. Так він відреагував на ухвалення бюджету для фінансування американських урядових органів терміном на 45 днів, де немає допомоги Києву.

Його заява вийшла пізно ввечері суботи, 30 вересня, за місцевим часом. Вона міститься на сайті Білого дому.

Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана, – висловився лідер Штатів

Байден підкреслив, що двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб залишити уряд відкритим, “запобігаючи непотрібній кризі, яка б завдала непотрібного болю мільйонам працьовитих американців”. Разом із тим додав, що США взагалі ніколи не повинні були опинитися в такому становищі, яке вважає “штучно створеною кризою”.

Американський лідер наголосив, що спікер і більшість конгресменів були непохитними у своїй підтримці Києва, тож висловив упевненість, що вони знайдуть спосіб зробити так, щоб ця допомога продовжилася.

Ми не можемо допустити, щоб вона була перервана. Сподіваюся, спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України й забезпечить підтримку, необхідну для допомоги їй у цей критичний момент, – прокоментував Байден

То що буде з допомогою Україні

Раніше державний департамент США й Білий дім запевняли, що допомога Україні не припиниться навіть у разі шатдауну, але сповільнитись — може. Але точної суми коштів, що ще лишились на військову допомогу Києву, публічно не оголошували, оцінювати конкретні обсяги майбутніх пакетів важко.

На що точно не вплине шатдаун, це на діяльність Пентагону з навчання й підготовки українських військових. Очільник оборонного відомства США має повноваження визначати пріоритетні операції, на які не поширюватиметься простій на час шатдауну — й навчання українців серед них.

А якщо криза лише зростатиме, існує крайній інструмент, схвалений ще минулого року й поки жодного разу не застосований — ленд-ліз. Щоправда, його продовження на 2024 рік залежить від схвалення оборонного бюджету США, який ще належить прийняти — до кінця тижня за нього мають проголосувати в Палаті представників, а згодом — в Сенаті.

Джерела: obozrevatel, suspilne.media

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