ХАМАС атакував Ізраїль зранку 7 жовтня, випустивши по країні шквал ракет

ХАМАС атакував Ізраїль зранку 7 жовтня. По центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару, щонайменше одна ракета влучила в будівлю в регіональній раді Гедерот, загинула жінка.

Палестинське ісламське угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, оголосило про початок операції «Потоп Аль-Акса» проти Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що терористи також намагалися проникнути на південь Ізраїлю з Гази. Мешканців просять залишатися у своїх домівках.

Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає НСН.

“Шквал ракет обрушився на південні і центральні райони Ізраїлю в суботу вранці, в тому числі і на Єрусалим, де сирени вили кілька разів, починаючи з 8:15 ранку. Щонайменше одна ракета влучила прямо в будівлю регіональної ради Гедерота, в результаті чого загинула жінка у віці 60 років”, пише видання.

“ХАМАС провів комбіновану операцію, що включає ракетний обстріл і проникнення терористів на територію Ізраїлю. ЦАХАЛ захищатиме жителів Держави Ізраїль, а терористична організація ХАМАС заплатить дуже високу ціну. Ми закликаємо громадськість дотримуватися вказівок Командування тилу і залишатися поблизу територій, що охороняються, а жителів районів, що межують з Газою, просимо залишатися вдома”, йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними ЦАХАЛ, ракети впали у низці міст та населених пунктів, у тому числі в Тель-Авіві. Як повідомляють ЗМІ, там було пряме влучання в житловий будинок.

Повідомляється також про пряме влучання ракети по будівлі в Ашкелоні. У місті спалахнули десятки автомобілів.

Як повідомив ЦАХАЛ, крім ракетного обстрілу, “терористи намагалися проникнути в одне з південних поселень”.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що є жертви після того, як терористи ХАМАСу проникли в південне місто Сдерот. Наразі точно невідомо, скільки саме терористів проникло в країну. Зіткнення тривають.

Станом на ранок медичну допомогу отримали 16 людей по всій країні. Двоє з них перебувають у критичному стані, шестеро — у стані середньої тяжкості.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу збирає високопосадовців служби безпеки на нараду, міністр оборони Йоав Ґалант прямує до Гедерота. Також міністр оборони схвалив призов солдатів запасу відповідно до вимог ЦАХАЛу.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа, пише The Times of Israel. “Особлива ситуація” дозволяє військовому командуванню Тилу обмежувати збори і закривати райони. Ця зона включає великі міста Тель-Авів і Беер-Шеб.

ЦАХАЛ розпочав операцію в секторі Газа, хоча через більш ніж дві години після початку обстрілів, дії Ізраїлю залишаються мінімальними, пише The Jerusalem Post.

Командири ХАМАСу виступили із заявою

Військовий командир ХАМАСу Мохаммед Дейф виступив із заявою, в якій назвав ранкові атаки і проникнення “днем великої революції”.

Він закликає ізраїльських арабів взятися за зброю і заохочує арабів на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.

“Сьогодні народ повертає революцію і відроджує Марш повернення”, сказав він.

Зокрема, Дейф закликає арабів в Єрусалимі і всередині Ізраїлю, в Негеві, Галілеї і районі Трикутника “підпалити землю під ногами окупантів”.

Він також закликає “ісламський опір” в Лівані, Іраку, Сирії та Іраку “об’єднати свій опір з опором палестинців сьогодні” і “почати марш до Палестини вже зараз”.

Заступник голови ХАМАСу, який вважається його лідером на Західному березі річки Йордан, Салех аль-Арурі виступив із заявою в тому ж дусі, закликавши арабську та ісламську націю приєднатися до битви “Затопимо Аль-Аксу”.

ХАМАС заявив, що випустив 5000 ракет по Ізраїлю під час своєї ранкової атаки.

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